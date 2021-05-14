14.05.2021
ВТБ выдал 100 миллиардов рублей ипотеки в апреле
14.05.2021
Южноуральские участковые не дремлют
14.05.2021
В Челябинской области за сутки умерло девять пациентов с ковидом
14.05.2021
В Челябинск поступили первые в этом сезоне посылки с мотоциклами
14.05.2021
В Челябинской области в разгаре посевная кампания
14.05.2021
В Челябинске владелец сам демонтировал пять киосков
В Челябинской области в разгаре посевная кампания
29.04.2021
Для защиты интересов рыбопромышленников в регионе будет создана отраслевая ассоциация
21.04.2021
Челябинская область готовится к посевной
19.04.2021
Технику южноуральских аграриев отправили на техосмотр
14.04.2021
На Южном Урале завершается подготовка к посевной кампании
Комиссия правительства РФ концептуально поддержала проект завершения метро в Челябинске
14.05.2021
Южноуральцев предупредили: На четыре дня установится аномальная жара
13.05.2021
Суд не поддержал иск по пересмотру границ Челябинского бора и его охранной зоны
12.05.2021
Четверо жителей Челябинской области борются за звание «Мастеров гостеприимства» в Перми
12.05.2021
Не боятся Котову: неизвестные «художники» приближаются к администрации Челябинска
11.05.2021