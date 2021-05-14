В Челябинской области в разгаре посевная кампания

К середине мая аграрии Южного Урала посеяли пятую часть ярового клина — почти 400 гектаров зерновых, масличных, овощных и кормовых культур. Стартовав позже обычного из-за позднего схода снега и низких ночных температур, с каждым днём аграрии наращивают темпы посевной, чтобы обеспечить посев полутора миллионов гектаров яровых.

По оперативным данным, к 13 апреля в регионе засеяно 386,5 тысяч гектаров яровых культур, из них 244 тысячи гектаров зерновых – 18% от плана, 114 тысяч гектаров масличных – 45% от плана, 300 с лишним гектаров овощных культур открытого грунта – 27%. Картофель высадили почти три тысячи гектаров – 41%.

По темпам ярового сева лидируют Аргаяшский, Нязепетровский, Кунашакский районы, где посеяно от 40 до 60% всех яровых. Это объясняется климатическими особенностями: в этих территориях созревание культур из-за более короткого вегетационного периода растений должно пройти быстрее, до первых заморозков. В южных районах области, в которых размещается наибольший клин яровых – это Брединский, Троицкий, Кизильский, Варненский, Агаповский, Верхнеуральский, Карталинский, Нагайбакский районы.

Необходимо отметить, что Челябинская область имеет самый большой яровой клин среди субъектов Уральского федерального округа. Успех посевной зависит от многих составляющих – организационной, технической. В условиях Южного Урала значительную роль в формировании урожая играют климатические особенности. С учётом опыта работы в засушливые периоды, министерство сельского хозяйства, постоянно находясь на связи с муниципалитетами и хозяйствующими субъектами, настойчиво рекомендует использовать адаптированные к нашему региону технологии минимальной обработки почвы и посева, чтобы максимально сохранить продуктивную влагу. Технические возможности для этого все есть – это современные посевные комплексы с многооперационными возможностями. Также рекомендовано использовать только химическую обработку против сорняков, чтобы не пересушить плодородный слой почвы.