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Телефоны:

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  • +7 906-869-79-01
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14.05.2021

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14.05.2021

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Новые эффективные соединения, фрагменты которых могут быть эндогенными донорами важной сигнальной
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14.05.2021

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14.05.2021

ВТБ выдал 100 миллиардов рублей ипотеки в апреле
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021

Южноуральские участковые не дремлют
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021

В Челябинской области за сутки умерло девять пациентов с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021

В Челябинск поступили первые в этом сезоне посылки с мотоциклами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021

В Челябинской области в разгаре посевная кампания
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14.05.2021 15:18

В Челябинской области в разгаре посевная кампания

К середине мая аграрии Южного Урала посеяли пятую часть ярового клина — почти 400 гектаров зерновых, масличных, овощных и кормовых культур. Стартовав позже обычного из-за позднего схода снега и низких ночных температур, с каждым днём аграрии наращивают темпы посевной, чтобы обеспечить посев полутора миллионов гектаров яровых.

По оперативным данным, к 13 апреля в регионе засеяно 386,5 тысяч гектаров яровых культур, из них 244 тысячи гектаров зерновых – 18% от плана, 114 тысяч гектаров масличных – 45% от плана, 300 с лишним гектаров овощных культур открытого грунта – 27%. Картофель высадили почти три тысячи гектаров – 41%.

По темпам ярового сева лидируют Аргаяшский, Нязепетровский, Кунашакский районы, где посеяно от 40 до 60% всех яровых. Это объясняется климатическими особенностями: в этих территориях созревание культур из-за более короткого вегетационного периода растений должно пройти быстрее, до первых заморозков. В южных районах области, в которых размещается наибольший клин яровых – это Брединский, Троицкий, Кизильский, Варненский, Агаповский, Верхнеуральский, Карталинский, Нагайбакский районы.

Необходимо отметить, что Челябинская область имеет самый большой яровой клин среди субъектов Уральского федерального округа. Успех посевной зависит от многих составляющих – организационной, технической. В условиях Южного Урала значительную роль в формировании урожая играют климатические особенности. С учётом опыта работы в засушливые периоды, министерство сельского хозяйства, постоянно находясь на связи с муниципалитетами и хозяйствующими субъектами, настойчиво рекомендует использовать адаптированные к нашему региону технологии минимальной обработки почвы и посева, чтобы максимально сохранить продуктивную влагу. Технические возможности для этого все есть – это современные посевные комплексы с многооперационными возможностями. Также рекомендовано использовать только химическую обработку против сорняков, чтобы не пересушить плодородный слой почвы.

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В Челябинске есть определенная проблема с адресными табличками на зданиях – со временем стираются
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14.05.2021

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14.05.2021

Зарегистрирована крупнейшая за два года магнитная буря
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.05.2021

Исписанный гранит на аллее Славы в Челябинске реанимировали, замазав каракули
Новые эффективные соединения, фрагменты которых могут быть эндогенными донорами важной сигнальной
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.05.2021

Российские ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
Комиссия правительства Российской Федерации по региональному развитию концептуально поддержала пр
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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14.04.2021

На Южном Урале завершается подготовка к посевной кампании
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Экономика

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Челябинский областной суд отказался признать недействительным решение депутатов Законодательного
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12.05.2021
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12.05.2021
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Не боятся Котову: неизвестные «художники» приближаются к администрации Челябинска

11.05.2021
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Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

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Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 16:08

ВТБ выдал 100 миллиардов рублей ипотеки в апреле
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:49

Южноуральские участковые не дремлют
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:29

Мой адрес - не дом и не улица: челябинские дома постепенно становятся «безымянными»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:24

В Челябинской области за сутки умерло девять пациентов с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:23

В Челябинск поступили первые в этом сезоне посылки с мотоциклами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:18

В Челябинской области в разгаре посевная кампания
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:17

В Челябинске владелец сам демонтировал пять киосков

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:11

Суд отказал в удовлетворении требований экологов по Томинскому ГОКу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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14.05.2021 15:09

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 14:32

Смена руководства в подразделении минцифры Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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14.05.2021 13:56

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 13:37

В Челябинске огонь с полыхающего дома перекинулся на легковушку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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14.05.2021 13:11

В Челябинской области на «Таганае» нашли человеческие кости

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 12:41

Исписанный гранит на аллее Славы в Челябинске реанимировали, замазав каракули
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 12:20

В Челябинске водитель иномарки переехал лежавшего на дороге человека
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 11:39

Российские ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 11:32

Минсоц: Работники челябинского дома для престарелых не могли определить качество крупы

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 11:31

Рыбачить на Зюраткуле запрещено до середины июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 10:59

Челябинца, мнившего себя богом, поместили в психоневрологический интернат
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 10:43

Ревизоры Текслера присоединились к международной акции «Сад памяти»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 10:30

Комиссия правительства РФ концептуально поддержала проект завершения метро в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 10:28

Наталья Котова положительно оценила ход комплексного благоустройства Комсомольского проспекта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 10:24

В майские праздники в Историческом музее побывали более 25 тысяч человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 10:18

В Челябинске пройдет ледовое шоу для врачей из «красной зоны», соцработников и волонтеров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 09:48

Сбер организовал для челябинских студентов экскурсию на предприятие по переработке мусора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 23:41

В пятницу в Челябинской области – жара и без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 22:41

Челябинские поисковики завершили раскопки в Ленинградской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 17:28

ВТБ в 2,5 раза увеличил выдачи кредитов на Южном Урале в апреле
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 17:24

Блогер-шиномонтажник выступил в органном зале Челябинска
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13.05.2021 16:59

Анонсы событий и мероприятий на 14 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:56

В Челябинске из крупного торгового комплекса эвакуировали больше ста посетителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:52

Самое быстрое оформление страховки для путешествий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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13.05.2021 16:48

Житель Челябинска стучится в двери к соседям и говорит, что он Бог

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:45

В Челябинской области за сутки выявлено 97 новых случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:29

В доме-интернате Челябинска престарелых и инвалидов кормили переработанной крупой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:29

Челябинская область присоединится к «Российскому Азимуту»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:12

Промышленники Урала получат бесценный опыт в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 15:58

Авторы проекта по преображению набережной Смолино предлагают челябинцам готовить велосипеды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 15:41

В Кыштыме поезд насмерть сбил мужчину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 15:03

В Челябинской области выросли показатели младенческой смертности

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 14:59

В Миассе спасатели помогли «скорой» эвакуировать тяжело раненного пациента
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13.05.2021 14:25

Новый театр или новый зритель? Челябинский «Манекен» приглашает к беседе на эту тему
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 14:15

Экскурсовод из Сатки представляет свой проект на всероссийском конкурсе в Перми
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 13:53

#БезПереплат: Мегафон дарит российским пенсионерам льготное подключение выгодного тарифа
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 13:29

В Златоусте из-за технической накладки предпринимателю отдали в аренду чужую землю

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 13:14

Туристы из Челябинска, которых МЧС искало в горах Абхазии, вышли на связь
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 12:22

В Челябинской области на трассе М-5 ограничили движение транспорта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 12:10

Мусульмане Челябинской области принимают поздравления с большим и светлым праздником Ураза-байрам
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 12:10

Режим «черного неба» сохраняется на территории семи городов Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 11:45

В Челябинской области 13 мая – ясно и жарко
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 11:26

В Миассе на пожаре в частном доме погибли двое мужчин и женщина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 11:01

Жителей спросили, нужно ли Челябинску метро
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 10:57

В Челябинской области машина сбила ребенка на самокате
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 10:47

В Златоусте на улице нашли боевой снаряд
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 10:12

В финале чемпионата России по компьютерному спорту выступят двое южноуральцев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 10:01

В понедельник под Челябинском соберутся танки и боевые машины четырех округов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 10:00

В Челябинске грузовик сбил женщину и протащил ее по дороге несколько метров
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 09:42

Южноуральцев предупредили: На четыре дня установится аномальная жара 
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 21:22

В отношении полицейских из Челябинска, которые «сливали» информацию о покойниках, возбуждены уголовные дела
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 17:03

Анонсы событий и мероприятий на 13 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 16:58

Магнитогорская библиотека обрела поэтическое имя
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 16:31

В Шершневском лесничестве посадят деревья в память о погибших в Великую Отечественную

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 16:29

Южноуральцев приглашают провести Ночь музеев в Центре исторического наследия ЮУЖД
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 16:25

В Челябинской области задержана банда мошенников со страховыми выплатами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 16:19

В Челябинской области оборонявшаяся гадюка напугала жителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 16:08

Челябинцев приглашают на зарядку со звездой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 15:55

ВТБ: переводы через СБП обойдут карточные по популярности во 2 квартале 2021 года
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 15:53

В Златоусте учащиеся техникума завербовались в «закладчики»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 15:45

В Челябинской области изолированы по ковиду три группы в детсадах, карантина по ОРВИ нет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 15:25

В ближайшее время во всех школах Челябинской области будут проведены рейды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 15:24

В Сосновском районе спасатели предотвратили попытку самоубийства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 15:22

Зеленый эксперимент: Челябинск может превратиться в мини-питомник тюльпанов для самого себя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 14:47

Южноуралец незаконно застрелил девять косуль
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 13:59

Как в Челябинской области обеспечивают безопасность учащихся в школах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 13:44

В Трехгорном после вмешательства прокуратуры вывезли мусор из дворов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 13:43

В Копейске накрыт наркопритон
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 13:07

В Челябинске судят экс-директора волейбольного клуба «Динамо-Метар»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 12:50

Володин заявил о намерении разработать механизмы по ограничению использования пальмового масла
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 12:46

В Копейске девочка получила травму глаза на сломанной детской площадке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 12:41

На набережной Миасса вдоль «Мегаполиса» появятся маленькие луга
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 12:39

Суд не поддержал иск по пересмотру границ Челябинского бора и его охранной зоны
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 12:09

Российские общественники призвали ужесточить наказание за небрежное хранение оружия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 12:01

В Челябинске выступит симфонический оркестр Мариинского театра

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 11:55

Четверо жителей Челябинской области борются за звание «Мастеров гостеприимства» в Перми

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 11:47

В Магнитогорске прошла краеведческая игра-викторина среди школьников

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 11:34

В нацпарке «Зюраткуль» нашли останки человека
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 11:22

В Челябинской области за сутки выявлено 96 новых случаев ковида
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 11:19

СК начал проверку после выстрела в глаз ребенку
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 10:49

Авиакомпания NordStar запустила рейс из Челябинска в Норильск

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 10:47

Десятки тысяч южноуральцев приняли участие в акции со свечами у Стены памяти
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 10:45

В Нагайбакском районе в аварии погиб ребенок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 10:44

В Челябинской области иномарка протаранила дерево, водитель погиб

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 09:58

В среду в Челябинской области жарко и без осадков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 09:57

В Челябинской области стартовал месячник борьбы с кожными образованиями
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 09:55

Несмотря на уход Яковлева: «Таганай» готов к высокому туристическому сезону
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 09:43

Общественники помогли многодетному отцу из Челябинска получить положенные ему выплаты
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 09:36

Спешивший на пожар инспектор «Зигальги» по пути выловил из Юрюзани двух туристов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 21:16

В Челябинск вернулись тюльпаны
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 17:36

Анонсы событий и мероприятий на 12 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 15:59

Челябинцу, разбившему стекло в поликлинике, назначили исправительные работы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 15:57

В школах Челябинской области усилят меры безопасности после трагедии в Казани
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 15:38

Челябинцы смогут 12 мая бесплатно провериться на ВИЧ в пункте у железнодорожного вокзала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 15:36

В Полетаево водитель мопеда сбил собаку и погиб на месте
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 15:02

В Челябинске второклассника госпитализировали после выстрела в голову
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 15:00

Алексей Текслер выразил соболезнования жителям Татарстана в связи с трагедией в школе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 14:45

В школе Казани в результате стрельбы погибли девять человек, еще 20 – ранены
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 14:32

Южноуральским поисковикам удалось найти останки еще двух бойцов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 14:31

В Челябинске из окна выпал восьмилетний мальчик
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 14:30

В деревне Шумаки, где в воде найдена ртуть, начали бурить новую скважину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 13:54

На Куйбышева продолжаются восстановительные работы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 13:52

Магнитогорец отдал аферистам деньги, которые копил на покупку квартиры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 13:32

Не боятся Котову: неизвестные «художники» приближаются к администрации Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 13:24

Из Челябинска в Ханты-Мансийск запустят прямые авиарейсы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 12:45

На фасадах домов в Южноуральске появились репродукции картин Дали, Климта, Пикассо
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 12:37

Полицейские Челябинска сняли с поезда малолетнюю беглянку из Башкортостана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 12:33

На площади Революции создают место отдыха для любителей экстрима
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 12:26

В Челябинской области поставили первую прививку от ковид 250 тысяч жителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 12:24

На всех кладбищах Челябинска дежурит полиция
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:50

В Челябинске начнут отключать горячую воду
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:44

В Челябинской области ковид унес жизни 2,7 тысячи южноуральцев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:37

Жителям Красногорского представили новое расписание автобусов до Челябинска и Южноуральска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:35

Большинство родителей недовольны качеством образования в школе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:30

В Челябинской области снимают ограничение на движение большегрузов по трассам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:12

РМК поздравила жителей Урала с Днём Победы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:11

Котова заменила Извекова на банкира
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:09

В Челябинской области маршрутка сбила девочку на переходе
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:07

В Челябинске стартует первый фестиваль Авторского кино
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11.05.2021 10:52

Реалии Челябинска: в Саду Победы инвалиду предложили сходить в туалет в «полторашку»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 10:48

В центре Челябинска сгорел заброшенный дом

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 10:36

В Челябинской области огонь уничтожил пять гектаров леса

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 10:22

На территории ММК стартуют беспилотные грузоперевозки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 10:21

На улице Цвиллинга в Челябинске ограничили движение
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 10:20

У православных во вторник Радоница – день поминовения усопших
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 00:38

Дымка от лесных пожаров отмечена в 12 муниципалитетах Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.05.2021 23:04

НМУ продлены на территории двух городов Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.05.2021 22:51

Во вторник в Челябинской области тепло и без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.05.2021 22:37

В Челябинск доставлена православная святыня

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.05.2021 15:33

В челябинском горсаду имени Пушкина зацвела сакура – спешите увидеть
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.05.2021 14:37

Красавец-альпака Еремей из челябинского зоопарка ищет стилиста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.05.2021 13:20

Середина мая в Челябинской области будет по-летнему жаркой, а потом дожди и прохлада
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.05.2021 12:25

В июне в Челябинске пройдет уникальный фестиваль «Мечтай»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.05.2021 12:02

В Челябинской области сумели победить ковид более 55,5 тысячи южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.05.2021 11:22

В Челябинске спасли малышку, у которой была большая опухоль в сердце
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 23:41

В питьевом источнике в Шумаках сохраняется повышенное содержание ртути
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 22:52

Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 61 тысячу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 22:33

В Челябинск 10 мая доставят православную святыню
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 20:47

Анонсы событий и мероприятий на 10-11 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 19:31

Десятого мая в Челябинской области тепло и без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 18:41

Челябинцы возмущены – в праздник город накрыло вонючей дымкой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 18:04

Найдено тело рыбака, пропавшего неделю назад на Шершневском водохранилище
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 14:42

В центре Челябинске - военные и боевая техника, над городом - бомбардировщики
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 12:11

Из Челябинска в Кыштым отправился ретропоезд с презентационным туром
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 11:07

С Днём Победы, мир!
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 10:40

В Челябинске возложили цветы к «Вечному огню» в память о погибших в Великой Отечественной войне
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 10:03

Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 22:55

Символ трудового могущества Южного Урала разваливается

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 21:51

Площадь Революции в Челябинске подготовили к параду Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 19:55

В День Победы в Челябинске ограничат движение и изменят маршруты общественного транспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 19:07

Южноуральцы могут бесплатно поздравить близких с праздником Великой Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 18:56

Зарегистрирована самая крупная в 2021 году вспышка на солнце
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 18:09

В День Победы в Челябинской области будет тепло, ветрено и без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 17:59

Впервые за семь месяцев в Челябинской области за сутки подтверждено менее 100 случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 17:41

«Сад памяти» в Челябинске расширяется
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 16:55

Златоустовский «Омнибус» 30 лет проводит майскую «Неделю милосердия»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 16:01

Алексей Текслер высадил ель в память о ветеране Михаиле Резепине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 15:15

Анонсы событий и мероприятий на девятое мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 13:18

Южный Урал празднует Великую Победу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 12:08

До Челябинской инфекционной «ромашки» доставят на новых условиях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 11:21

В Шумаках, где в воде обнаружили ртуть, пробурят новую скважину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 10:48

Для вас играет Александр Просветов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 10:36

В Челябинской области ограничат движение на М-5 в связи с проведением ремонта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 22:53

В выходные и праздник южноуральцы смогут бесплатно вакцинироваться от ковида в ТРК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 22:22

За сутки ликвидировано 14 лесных пожаров в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 22:05

Восьмого мая в Челябинской области ночные заморозки и без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 21:49

В Челябинске студенты станцевали "Вальс Победы"
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 20:14

В ЮУЖД прокомментировали инцидент на детской железной дороге в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 19:42

Южноуральцы почувствовали атмосферу мая 1945-го, встретив «Поезд Победы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 19:05

В Челябинске спасатели пятый день ищут пропавшего рыбака
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 18:49

В минэкологии прокомментировали превышение ртути в воде в Коркинском районе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 18:16

Будем помнить всегда: челябинская школа увековечила память своего бывшего ученика