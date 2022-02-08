В чем преимущество кредитов на долгий срок

Обычно на длительный срок оформляют кредит с крупной суммой. Это позволяет сделать регулярный платеж комфортным и соответствующим платежеспособности клиента. Чем меньше срок кредитования, тем быстрее клиент вернет долг и заплатит меньшую сумму. Поэтому ключевым моментом для клиента является решить, что для него важнее: маленький платеж и возможность делать взносы без ущерба для других нужд либо минимальная переплата.

Размер процентной ставки также влияет на эти параметры. Более низкий процент позволяет получить долгосрочный кредит на более выгодных условиях. Подробнее об актуальных предложениях банков можно узнать в специальном рейтинге ВЗО.

Подобный кредит подойдет тем клиентам, которые сомневаются в своих финансовых возможностях. Чтобы равномерно распределить долговую нагрузку, следует увеличить срок кредитования. Для банка же это — возможность снизить риски при выдаче крупной суммы, особенно если кредит не имеет обеспечения.

Но чаще всего долгосрочные кредиты с большим лимитом оформляются под залог недвижимости или автотранспорта. Самым длительным считается ипотечное кредитование, сроки которого могут достигать 30 лет. На потребительские цели можно получить кредит на срок 7–10 лет без залога и до 15 лет — с залогом. Процентная ставка зависит от конкретной программы и банка.

К клиентам, оформляющим долгосрочный кредит, банки предъявляют более строгие требования, так как такой продукт является более рискованным. Зачастую установлены определенные лимиты на размер дохода, срок трудовой деятельности, регистрацию. Чтобы не получить отказ, следует заранее изучить все параметры и подготовить необходимые документы.

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Страхование уже стало неотъемлемой частью кредитования. Но закон четко разграничивает обязательные и добровольные страховки. Это ограничивает банки в их стремлении продать клиенту различные страховые продукты вместе с оформлением кредита.

Среди популярных видов кредитования обязательно приобретать только имущественное страхование при оформлении ипотеки. Все остальные услуги, включая страхование жизни и здоровья заемщика, защиту от потери работы, титульное страхование жилья и КАСКО, являются добровольными.

От них можно отказаться до заключения договора или в 14-дневный период охлаждения. Но это может повлиять на параметры кредита. Большинство банков без страхования значительно повышают процент.