В ГУФСИН ответили на претензии антимонопольщиков

В ГУФСИН по Челябинской области прокомментировали предостережение, которое им выдали челябинские антимонопольщики. В ведомстве считают, что они не нарушают законодательство.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУФСИН Челябинской области, информация, размещенная на сайте ведомства, не нарушает антимонопольное законодательство.

«Она носит информационный характер. В соответствии с уголовно-исполнительным кодексом РФ, каждый заключенный обязан трудиться в местах лишения свободы. Задача ГУФСИН – обеспечить его рабочим местом, чтобы он мог зарабатывать. Деньги идут на оплату исков, содержание заключенного и обеспечение его семьи», - сказала руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.

Напомним, челябинское УФАС России выдало предостережение ГУФСИН России по Челябинской области. Учреждение разместило на своем сайте информацию о преимуществах заключения с ним как с единственным поставщиком контрактов по государственным и муниципальным закупкам.

По мнению антимонопольного органа, опубликование данной информации нивелирует значимость проведения конкурентных способов и способно мотивировать потенциальных заказчиков на выбор закупки у единственного поставщика. При этом законом о контрактной системе установлен приоритет конкурентных способов. Возможность заключения контракта c единственным поставщиком может быть реализована только в исключительных случаях.