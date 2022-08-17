17.08.2022
В июле в Челябинской ускорился рост цен на услуги ЖКХ и пассажирский транспорт
17.08.2022
Прокуратура Карталов потребовала ограничить доступ в заброшенное здание военного госпиталя
17.08.2022
ВТБ: доля машин с пробегом в выдачах автокредитов выросла в два раза
17.08.2022
Обиделся, что пошла спать: челябинец облил сожительницу керосином и поджег
17.08.2022
«Ростелеком» обеспечил свыше 3,5 миллиона часов трансляций за время ЕГЭ
17.08.2022
«Сказ об Аркаиме» увидят аниматоры всего мира
В июле в Челябинской ускорился рост цен на услуги ЖКХ и пассажирский транспорт
Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе
16.08.2022
Ко Дню знаний в Челябинской области откроют две новые школы
16.08.2022
Глава Росприроднадзора – о Челябинске: Люди имеют право на чистый воздух
15.08.2022
Челябинцы требуют признать незаконным неопубликованное распоряжение мэрии об изменении границ леса
12.08.2022
Замминистра здравоохранения Челябинской области отправлен в отставку
12.08.2022