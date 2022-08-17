В июле в Челябинской ускорился рост цен на услуги ЖКХ и пассажирский транспорт

В июле годовая инфляция в Челябинской области замедлилась и составила 12,91%, что на 0,87 процентных пункта меньше, чем в июне (13,78%). В целом по Уральскому федеральному округу показатель инфляции ниже - 12,81%, а по стране выше - 15,1%.

Как сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России, в июле затормозился рост цен на продовольственные и на непродовольственные товары, а ускорился – на услуги ЖКХ (с 4,38% до 4,62%) и пассажирский транспорт (с 11,39% до 21,72%).

В июле капуста, картофель и морковь стали дешевле, чем годом ранее, а годовое снижение цен на свеклу даже ускорилось. Это объясняют хорошим урожаем на юге страны и увеличением ассортимента импортных овощей и фруктов из-за снятия запрета на их поставку из стран ближнего зарубежья.

«Наращивание объемов производства продукции мясной отрасли в большем, чем год назад, объеме отразилось в снижении годовых темпов удорожания свинины, говядины, мяса птицы и ряда продуктов их переработки», - отмечают в Челябинском отделении Уральского ГУ Банка России. Уменьшились также годовые темпы удорожания молочной продукции, сахара и ряда крупяных изделий.

на услуги ЖКХ (с 4,38% до 4,62%) и пассажирский транспорт (с июньских 11,39% до 21,72%).

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары уменьшился с 12,44% в июне до 11,19% в июле. Подешевели некоторые стройматериалы. Замедлился рост цен на корпусную и мягкую мебель.

В сфере услуг основное влияние на снижение прироста цен оказало укрепление рубля. Из-за сокращения затрат парикмахерских на импортные материалы уменьшились темпы удорожания мужских и женских стрижек. Кроме того, замедлился рост стоимости туров в Турцию.

Банк России ожидает, что годовая инфляция в целом по стране к концу года уменьшится до 12–15% и вернется к 4% в 2024 году.