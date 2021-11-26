26.11.2021
В Магнитогорске готовятся к принятию бюджета
26.11.2021
В Челябинске вынесли приговор сожителям-детоубийцам
26.11.2021
В Челябинске отключили светофоры на трех перекрестках
25.11.2021
Главврач ЧОКБ Дмитрий Альтман отмечен Благодарностью главы Совфеда
25.11.2021
Суд оставил Ивана Белавкина под арестом
25.11.2021
В Челябинске по факту кражи канализационных решеток рядом со школой возбуждено уголовное дело
В Магнитогорске готовятся к принятию бюджета
25.11.2021
В Магнитогорске открываются «Коридоры власти»
10.11.2021
Магнитогорские депутаты объявили о конкурсе
02.11.2021
Жители Магнитогорска получили льготу на посещение бань
02.11.2021
В Магнитогорске сохранится бесплатный проезд для садоводов
Депутаты ЗСО Челябинской области одобрили проекты ФЗ о введении QR-кодов на транспорте
25.11.2021
Вакцина от ковида для детей будет зарегистрирована 24 ноября, введена в оборот – в декабре
24.11.2021
Заступилась за тренера и стала фигуранткой уголовного дела: Виталине Симоновой предъявят обвинение по статье 319 УК РФ
24.11.2021
Текслер раскритиковал «плохишей» вакцинации от ковида
23.11.2021
Цифровые решения «Ростелекома» делают производственные процессы эффективными и безопасными
23.11.2021