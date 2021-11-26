В Магнитогорске готовятся к принятию бюджета

Публичные слушания по проекту бюджета Магнитогорска (Челябинская область) на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов состоялись в городском Собрании депутатов 25 ноября.

Открывая слушания, председатель городского Собрания Александр Морозов отметил: «Собираться большим коллективом, вместе с жителями, и обсуждать бюджет мы начали с 2018 года. Тогда на встрече неравнодушные заинтересованные горожане, депутаты, специалисты говорили, что нас ждёт в 2019 году. Представители администрации рассказывали о планах, эксперты высказывали своё мнение, а жители задавали вопросы с мест и тут же получали компетентные ответы.

А в прошлом и в этом году мы провели слушания дистанционно. В связи с пандемией. Одновременно проходила трансляция в сети Интернет, чтобы смогли поучаствовать как можно больше неравнодушных, грамотных и любознательных жителей».

Об основных направлениях бюджетной политики на ближайшие три года рассказала заместитель главы города Александра Макарова. Все участники могли задавать вопросы прямо в чате.

Среди основных показателей бюджета города: прогнозируемый общий объем доходов на 2022 год составляет 15,9 миллиарда рублей, из них налоговые и неналоговые доходы – 4,8 миллиарда рублей, безвозмездные поступления от вышестоящих бюджетов – 11,1 миллиарда рублей. Расходы на 2022 год планируются в сумме 17,9 миллиарда рублей.

Депутаты отметили, что бюджет на предстоящий период, как и в предыдущие годы, является социально-ориентированным. Около 60% всех расходов – 10,6 миллиарда рублей – составляют так называемые, вложения в человека – это средства на управления образования, культуры, физической культуры и спорта, и социальной защиты населения. Большая часть социальных расходов запланирована на сферу образования – 6,8 миллиарда рублей.

Предусмотрено сохранение всех уже привычных горожанам льгот – на проезд в транспорте, молоко и горячее питание школьникам, на посещение детских садов, и бань…

На инфраструктурное и экономическое развитие города планируется около 5,2 млрд. руб. Это капитальное строительство и ремонты, развитие транспорта и коммунального хозяйства.

Напомним, утверждение бюджета Магнитогорска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в первом чтении планируется на ближайшем заседании городского Собрания, которое состоится 30 ноября.