В Магнитогорске приняли бюджет

Депутаты городского Собрания Магнитогорска (Челябинская область) утвердили главный финансовый документ города.

Бюджет города на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов основан на базовом варианте прогноза социально-экономического развития, который является одним из обязательных документов для стратегического планирования.

На 2023 год доходы бюджета города утверждены в сумме 17,5 млрд. рублей, расходы сумме 18,8 млрд. рублей. Напомним, что первоначально утвержденный бюджет города на 2022 год по доходам составлял 15,9 млрд. рублей (на 2021 год - 15,1 млрд рублей), по расходам - 17,9 млрд. рублей (на 2021 год - 16 млрд. рублей).

Бюджет на предстоящий период, как и в предыдущие годы, является социально-ориентированным. Расходы по управлениям образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты населения составляют более 11 млрд. рублей. Отметим, что по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом на 2022 год рост расходов городского бюджета на социальную сферу в 2023 году составит около 700 млн. рублей.

Бюджет учитывает текущие социально-экономические условия и требования к проведению бюджетной политики, а также обеспечивает выполнение обязательств социального характера перед жителями и решение задач дальнейшего развития города.

Спикер Собрания Александр Морозов отметил, что бюджет предусматривает финансовоёмкие мероприятия по строительству и ремонту крупных инженерных объектов, например реконструкция очистных сооружений правого берега, строительство пиковой котельной. Это обеспечит эффективное функционирование городского хозяйства.