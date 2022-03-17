В Магнитогорске прошли публичные слушания по бюджету

Жители Магнитогорска (Челябинская область) приняли участие в обсуждении проекта решения городского Собрания «Об отчете об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2021 год».

Публичные слушания прошли в формате онлайн по видео-конференц-связи. Открывая их, спикер городского Собрания Александр Морозов отметил: «Предыдущие годы были «тучными» по наполняемости бюджета, поэтому удавалось сделать очень многое. Радует то, что социальный блок у нас традиционно превалирует по расходам. Вместе с тем, подросли затраты на развитие городского хозяйства. А это значит, что стало больше объектов строиться и ремонтироваться».

В 2021 году в бюджет города поступили доходы в сумме 21 млрд рублей, годовые бюджетные назначения при плане в 19,9 млрд рублей исполнены на 106%. Расходы на социальную сферу составили 10,9 млрд рублей или 58,3% от всех расходов бюджета города. К ним относятся направления образования, культуры, физической культуры и спорта, а также социальной защиты населения.

Наибольшую долю в социальной сфере занимают расходы по управлению образования – 6,7 млрд рублей. Бюджетные ассигнования направлены на создание условий обучения и воспитания детей. Второй год подряд в ежедневный рацион учащихся начальных классов включена молочная продукция и организовано бесплатное горячее питание для тех, кто получает начальное общее образование в школах. Пользуются этим 23 тысячи детей. Затраты составили 254 миллиона рублей.

Более 159 млн. рублей были направлены на социальную поддержку обучающихся и детей из малоимущих семей. Это расходы на питание детей льготных категорий в школах - 7 162 учащихся; подвоз к школам - 528 учеников; компенсацию родительской платы в дошкольных учреждениях - 2 800 малообеспеченных семей.

Кроме того, сохранены все льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми в детсадах. Единовременное социальное пособие для подготовки к учебному году получили 653 семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. На организацию отдыха и оздоровления детей в 2021 году направлено 102,2 млн рублей.

В сфере городского хозяйства было реализовано 39 предложенных жителями инициативных проектов, включающих в себя работы по обустройству парковочных карманов, пешеходных тротуаров, линий наружного освещения. Выполнялись работы по благоустройству территории парка «Южный» и прибрежной зоны парка у Вечного огня в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, благоустроены скверы Славы Магнитки и Патриотический. В рамках модернизации транспортной системы города приобретено 19 новых трамвайных вагонов.