В Миассе на основе импортных аналогов разработали комплектующие для систем медицинского газоснабжения

Специалисты Миасского завода медицинского оборудования (МЗМО, Челябинская область) разработали отечественные комплектующие для систем медицинского газоснабжения. Оборудование южноуральского производства уже установлено в новом кардиологическом диспансере в Якутске, открытом в конце апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности Челябинской области.

«Потолочные консоли на опорах типа «Мост», поворотные блоки и навесное оборудование к ним были спроектированы заново с использованием отечественных материалов на основе немецких, чешских и китайских аналогов», - говорится в сообщении ведомства.

Монтаж оборудования медицинского газоснабжения на площадках кардиоцентра в Якутске был выполнен качественно и в установленные сроки. Руководство медучреждения направило южноуральским специалистам благодарственное письмо.

«От модели, разработанной несколько лет назад, пришлось отказаться из-за невозможности сейчас приобрести в Европе нужные элементы. Наши инженеры провели расчеты параметров, разработали несколько вариантов эскизов пневмотормоза, установленного в узлы вращения, подобрали необходимые покупные детали. Всё разрабатывалось, изготавливалось, испытывалось, дорабатывалось, что называется, находу. После чего были собраны опытные образцы узлов вращения и проведены испытания. В итоге мы получили положительные результаты и новый надёжный импортозамещающий продукт», – рассказала начальник конструкторского бюро систем жизнеобеспечения НПО ЗАО «Асептические медицинские системы» Светлана Шведкина.

По словам министра промышленности Челябинской области Павла Рыжего, подобные проекты всегда могут рассчитывать на поддержку регионального правительства.

В этом году НПО ЗАО «Асептические медицинские системы» вошло в число лучших в номинации «Экспортёр года в сфере промышленности». Предприятие продолжает расширять ассортимент производимого оборудования, занимая новые ниши и выходя на новые рынки.