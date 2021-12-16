В преддверии новогодних праздников на ЮУЖД стартовал декадник «Безопасные каникулы» 

С 15 по 24 декабря 2021 года на ЮУЖД пройдет декадник «Безопасные каникулы». В ходе декадника будут организованы мероприятия по предупреждению транспортных происшествий с детьми и подростками.

Железнодорожники проведут для ребят в учебных заведениях уроки по безопасности, творческие конкурсы, интерактивные мероприятия и покажут тематические фильмы. Особое внимание уделят школам, которые находятся рядом с железной дорогой. Совместно с представителями транспортной полиции будут организованы проверки соблюдения несовершеннолетними правил нахождения на объектах железнодорожного транспорта.

Все мероприятия будут проводиться с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

К сожалению, несмотря на проводимую профилактическую работу, дети в силу своей беспечности и невнимания со стороны взрослых нарушают правила поведения на железной дороге и получают травмы. С начала 2021 года на полигоне ЮУЖД от наезда подвижного состава и поражения электротоком были травмированы 10 несовершеннолетних.

Напоминаем, нельзя ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, подниматься на крыши вагонов. Кроме того, прослушивание музыки в наушниках, разговор по телефону, надетый капюшон снижают бдительность: дети могут не обратить внимания на сигналы, подаваемые машинистом поезда, вовремя не заметить приближающийся состав.