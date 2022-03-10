10.03.2022
Стало известно, кто может взять под управление имущество компаний, ушедших из России
10.03.2022
Суточная смертность от ковида в Челябинской области пока остается высокой
10.03.2022
В преддверии весенних школьных каникул на ЮУЖД стартовал декадник «Безопасный транспорт»
10.03.2022
В США ответили на обвинения в разработке химоружия на Украине
10.03.2022
По факту смертельного ДТП на остановке «Поселок Бабушкино» возбудили уголовное дело
10.03.2022
Для компаний, занимающихся созданием туристической инфраструктуры, обнулят НДС
В преддверии весенних школьных каникул на ЮУЖД стартовал декадник «Безопасный транспорт»
05.03.2022
На станции Муслюмово грузовой поезд насмерть сбил женщину
03.03.2022
Погрузка на сети ЮУЖД в январе-феврале составила 10,5 миллиона тонн
02.03.2022
В Чебаркуле сотрудники ЮУЖД провели для детей урок безопасности на железной дороге
25.02.2022
Более шести тысяч человек воспользовались видеотерминалами на ЮУЖД
Южноуральцы жалуются на резкий рост цен на ряд продуктов и товаров
09.03.2022
Южноуральцев, переболевших ковидом, приглашают пройти углубленную диспансеризацию
09.03.2022
В России вводятся новые детские пособия
08.03.2022
Жительниц Челябинской области поздравляют с Международным женским днём
07.03.2022
Российские храмы проводят сбор средств для беженцев и пострадавших мирных жителей Украины
07.03.2022