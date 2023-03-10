В преддверии весенних школьных каникул на ЮУЖД стартует декадник «Безопасные каникулы»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реклама
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Агаповский район
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Брединский район
Варненский район
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Каслинский район
Кемерово
Кизильский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Куса
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Луганск
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Пластовский район
Санкт-Петербург
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Усть-Катав
Херсон
Чебаркуль
Чесменский район
Юрюзань
Ясиноватая
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
Дороги
Метро в Челябинске
ЖКХ
Экология
Транспорт
корона
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
Дороги
Метро в Челябинске
ЖКХ
Экология
Транспорт
корона
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинские власти провели проверку
10.03.2023

В мэрии подтвердили факт несанкционированного омолаживания растений

Челябинские власти отреагировали на сигнал общественников о варварской обрезке деревьев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В субботу, 11 марта, исполняется 80 лет со дня формирования легендарного Уральского добровольческ
10.03.2023

Легендарная «Дивизия черных ножей»: 80 лет со дня формирования
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске сегодня, десятого марта, представители родительской общественности посетили школу №5
10.03.2023

Челябинские родители проверили качество питания учеников школы №51
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Администрация Магнитогорского городского округа (Челябинская область) планирует закупить 13 части
10.03.2023

Мэрия Магнитогорска объявила аукцион по закупке 13 автобусов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В 2023 году в Челябинской области планируют ввести в эксплуатацию 13 «быстрых» зарядных станций д
10.03.2023

В 2023 году в Челябинской области установят 13 быстрозарядных станций для электрокаров
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.03.2023

В преддверии весенних школьных каникул на ЮУЖД стартует декадник «Безопасные каникулы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.03.2023

Пожилая пассажирка перевернувшегося в Верхнем Уфалее автобуса скончалась в больнице
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.03.2023

В Челябинске скоро начнут шутить веселые и находчивые школьники со всего региона
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.03.2023

В Челябинске пассажиров автобуса перевозил водитель под наркотиками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.03.2023

В Верхнем Уфалее перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.03.2023

Челябинка сбывала героин и склонила к употреблению «дури» свою мать
ЮУЖД
Экономика
10.03.2023 18:35
Фото: ЮУЖД

В преддверии весенних школьных каникул на ЮУЖД стартует декадник «Безопасные каникулы»

С 13 по 22 марта 2023 года на Южно-Уральской магистрали пройдет декадник «Безопасный транспорт». В ходе декадника будут организованы мероприятия по предупреждению транспортных происшествий с детьми и подростками.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, жЖелезнодорожники проведут для ребят в учебных заведениях уроки по безопасности, творческие конкурсы, интерактивные мероприятия и покажут тематические фильмы. Особое внимание уделят школам, которые находятся рядом с железной дорогой. Совместно с представителями транспортной полиции будут организованы проверки соблюдения несовершеннолетними правил нахождения на объектах железнодорожного транспорта.

Кроме того, 15 марта на станциях Кособродск и Далматово (Курганская область) будет работать «Поезд знаний». «Поезд знаний» – это уникальный проект Южно-Уральской магистрали, не имеющий аналогов на сети ОАО «РЖД». Он курсирует по станциям ЮУЖД с целью проведения профилактической работы с учащимися образовательных учреждений, которые находятся в непосредственной близости от железнодорожной инфраструктуры, а также позволяет охватить учебные заведения, находящиеся в отдаленных районах.

Железная дорога – объект повышенной опасности, поэтому необходимо строго соблюдать правило: переходить пути только в установленных и оборудованных для этого местах – по пешеходным переходам, тоннелям, мостам, железнодорожным переездам, путепроводам, обозначенным соответствующими знаками, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

ЮУЖД
Новости по тегу: ЮУЖД
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.03.2023

На Южно-Уральской железной дороге стартует акция «Внимание, переезд!»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.03.2023

Более 280 километров пути будет отремонтировано на ЮУЖД в 2023 году
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.02.2023

В Челябинской области два человека травмировано на железной дороге с начала 2023 года
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.02.2023

Более 100 миллионов рублей запланировано направить на обновление пассажирской инфраструктуры ЮУЖД
Возможно, вас заинтересует
Творческий конкурс «ZOV»
Читать сюжет
Принять участие
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске, в отделе краеведения областной публичной библиотеки, состоялась встреча с известным
Крупным планом

«Утраченный Челябинск» с Юрием Латышевым

10.03.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Администрация Магнитогорска (Челябинская область) наконец-то выдала сироте-инвалиду Андре
Общество

Сирота-инвалид из Магнитогорска победил в борьбе с чиновниками и получил долгожданную квартиру

09.03.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Прекрасный пол Челябинской области продолжает принимать поздравления с 8 марта. Пожелания и слова
Общество

Первые лица региона поздравляют южноральских женщин с Международным женским днём

08.03.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске прекрасных и благородных участниц движения «ZOV», помогающих участникам специальной
Общество

Ваша поддержка бесценна: в Челябинске поздравили прекрасных представительниц движения «ZOV»

07.03.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинец Егор Зорин завоевал две награды чемпионата России по лыжному ориентированию. Впереди у
Спорт

Челябинец триумфально выступил на чемпионате России по лыжному ориентированию

07.03.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области в 2022 году в ходе аудита в сфере закупок выя
Экономика

КСП Челябинской области выявила нарушения в сфере закупок на 222,9 миллиона

06.03.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинские власти провели проверку
10.03.2023

В мэрии подтвердили факт несанкционированного омолаживания растений

Челябинские власти отреагировали на сигнал общественников о варварской обрезке деревьев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В субботу, 11 марта, исполняется 80 лет со дня формирования легендарного Уральского добровольческ
10.03.2023

Легендарная «Дивизия черных ножей»: 80 лет со дня формирования
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске сегодня, десятого марта, представители родительской общественности посетили школу №5
10.03.2023

Челябинские родители проверили качество питания учеников школы №51
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Администрация Магнитогорского городского округа (Челябинская область) планирует закупить 13 части
10.03.2023

Мэрия Магнитогорска объявила аукцион по закупке 13 автобусов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В 2023 году в Челябинской области планируют ввести в эксплуатацию 13 «быстрых» зарядных станций д
10.03.2023

В 2023 году в Челябинской области установят 13 быстрозарядных станций для электрокаров
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

10.03.2023 18:55

Челябинские власти отреагировали на сигнал общественников о варварской обрезке деревьев

10.03.2023 18:35

В преддверии весенних школьных каникул на ЮУЖД стартует декадник «Безопасные каникулы»

10.03.2023 18:30

Пожилая пассажирка перевернувшегося в Верхнем Уфалее автобуса скончалась в больнице

10.03.2023 17:58

В Челябинске скоро начнут шутить веселые и находчивые школьники со всего региона

10.03.2023 17:45

Легендарная «Дивизия черных ножей»: 80 лет со дня формирования

10.03.2023 16:22

В Челябинске пассажиров автобуса перевозил водитель под наркотиками

10.03.2023 15:41

Челябинские родители проверили качество питания учеников школы №51

10.03.2023 15:23

В Верхнем Уфалее перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие

10.03.2023 15:19

Челябинка сбывала героин и склонила к употреблению «дури» свою мать

10.03.2023 15:13

Грачи прилетели: Аркаим встретил весну

10.03.2023 15:11

Мэрия Магнитогорска объявила аукцион по закупке 13 автобусов

10.03.2023 14:32

В 2023 году в Челябинской области установят 13 быстрозарядных станций для электрокаров

10.03.2023 14:24

Для милых дам: прекрасным обитательницам Челябинского зоопарка подарили ароматные символы весны

10.03.2023 14:00

В Челябинске запущен завод по производству электробусов и троллейбусов

10.03.2023 13:48

Аферисты не дали магнитогорцу вырастить манго в родном городе

10.03.2023 13:39

Челябинцы из «Нового поколения» пожаловались на отсутствие нормальной дороги

10.03.2023 13:08

Орел: Владельцы нетиповых балконов в Челябинске должны сами бороться с сосульками

10.03.2023 13:00

Российская академия художеств отметила пятерых творцов из Магнитогорска

10.03.2023 12:52

Житель Нязепетровска держал жену в погребе и применил к ней сексуальное насилие

10.03.2023 12:45

Ключевые достоинства музыки в режиме онлайн

10.03.2023 12:39

Челябинские дорожники уже приступили к ямочному ремонту

10.03.2023 12:18

Первый шаг к успеху. К юбилею Владимира Богдановского

10.03.2023 11:45

«Утраченный Челябинск» с Юрием Латышевым

10.03.2023 11:24

Обворожительна и прекрасна: в челябинской «пятерке» новая «Мисс Весна»

10.03.2023 11:17

Как делать ремонт зимой

10.03.2023 11:08

Житель Троицкого района насмерть разбился на встречной полосе

10.03.2023 10:55

В Челябинской области лавиной накрыло частный дом вместе с огородом

10.03.2023 10:43

Дорожная ситуация на юге Челябинской области остается сложной

10.03.2023 10:30

МАФы в сквере 55-го микрорайона «Паркового» установят за 2,3 миллиона рублей

10.03.2023 09:34

Челябинская Пушкинка может получить статус «Одобрено молодежью»

10.03.2023 09:21

В Челябинске автоледи протаранила торговый павильон

09.03.2023 21:08

Мандат осужденного депутата ЗСО Челябинской области передан Андрею Дуде

09.03.2023 18:37

В пятницу в Челябинской области – тепло, сыро, ветрено

09.03.2023 18:26

На Южно-Уральской железной дороге стартует акция «Внимание, переезд!»

09.03.2023 18:10

Анонсы событий и мероприятий на девятое марта (18+)

09.03.2023 17:33

Историческому зданию на Володарского в Челябинске планируют вернуть первозданный вид

09.03.2023 16:58

Челябинская пенсионерка отдала неизвестным три миллиона рублей после звонка «полицейского»

09.03.2023 16:10

Сирота-инвалид из Магнитогорска победил в борьбе с чиновниками и получил долгожданную квартиру

09.03.2023 15:47

Троицкие власти ответили на критику Народного фронта по поводу снежных куч

09.03.2023 15:36

Чистая прибыль Сбера в 2022 году составила 270,5 миллиарда рублей - выше ожиданий аналитиков

09.03.2023 14:48

Клиенты ВТБ увеличили объем переводов в дружественные страны на 15%

09.03.2023 13:41

Консультация юриста: профессиональные риски для электросварщика

09.03.2023 13:28

Парк Калининского района Челябинска обзаведется холмами, станет светлее и зеленее

09.03.2023 12:31

В Магнитогорске нервный автослесарь проломил голову недовольному клиенту

09.03.2023 12:17

В Агаповском районе по факту ДТП, в котором погибли девочка и девушка, возбуждено уголовное дело

09.03.2023 12:05

Родители в Челябинской области получают единое пособие на более чем 146 тысяч детей

09.03.2023 11:54

Екатеринбург скоро увидит «Традиции Южного Урала» во всей их красе

09.03.2023 11:40

Картины челябинского Народного художника излучают радостный цвет

09.03.2023 11:21

Магнитогорец убил дочь, забросившую детей и постоянно уходившую в запои

09.03.2023 10:46

В Челябинске передано в суд дело гендиректора ЗАО «Медсервис-регион»

09.03.2023 09:54

Пушкинская библиотека раскроет челябинцам все тайны «Евгения Онегина»

09.03.2023 09:52

Анонсы событий и мероприятий на девятое марта (18+)

09.03.2023 09:38

В Варненском районе вспомнили создателя мокшанского букваря Федора Завалишина

09.03.2023 09:03

Амбассадор заповедного дела в восторге от Вечного ветра Дальнего Таганая

09.03.2023 08:48

В Челябинске этой ночью пожарные тушили ТРК «Мегаполис»

08.03.2023 15:56

Рекомендуют отказаться от поездок: МЧС предупреждает южноуральцев о сильном снеге и гололеде

08.03.2023 14:09

Сериал «Кафе Куба» с актрисой и блогером из Челябинска стартует на ТНТ

08.03.2023 12:00

Первые лица региона поздравляют южноральских женщин с Международным женским днём

08.03.2023 11:34

В южноуральском главке чествовали жен и матерей погибших при исполнении полицейских

08.03.2023 11:26

Женское лицо челябинского спорта

08.03.2023 11:13

На челябинской телебашне расцветут цветы и засияют сердечки

08.03.2023 11:00

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил представительниц прекрасного пола с Международным женским днем 8 марта.

08.03.2023 10:41

Полицейские, которые несут службу в новых регионах России, передали поздравления с 8 Марта

07.03.2023 20:55

Восьмого марта в Челябинской области назначены дополнительные горнолыжные «экспрессы»

07.03.2023 20:36

Восьмого марта в Челябинской области - местами снег и метели

07.03.2023 20:26

Анонсы событий и мероприятий на восьмое марта

07.03.2023 18:11

Ваша поддержка бесценна: в Челябинске поздравили прекрасных представительниц движения «ZOV»

07.03.2023 17:35

Челябинский школьник стал победителем Национальной технологической олимпиады

07.03.2023 17:24

Покорители вершин соревновались в ГЛЦ «Райдер» за победу в первенстве ГРЦ Макеева

07.03.2023 17:13

В Еткульском районе прошло мероприятие для жен и матерей мобилизованных

07.03.2023 16:50

Челябинские школьники почтили память «бойцов невидимого фронта»

07.03.2023 15:34

В горы после школы: южноуральцев приглашают на любительские соревнования по горнолыжному спорту

07.03.2023 15:28

ВТБ: россияне потратят на подарки к 8 марта в среднем более 5 тысяч рублей

07.03.2023 15:05

Судебный пристав Сосновского района получил благодарность главы Ясиноватой

07.03.2023 14:57

Для прекрасных дам Челябинской области 8 Марта споет Авраам Руссо

07.03.2023 14:54

Игроки «Уралочки» вернулись с международного сбора

07.03.2023 14:02

В Магнитогорске группа подростков в балаклавах совершают налеты на торговые точки

07.03.2023 13:57

В Челябинске по нацпроекту отремонтируют четыре путепровода

07.03.2023 13:39

В Челябинске состоится традиционный лыжный марафон «Золотая гора»

07.03.2023 13:30

Все для победы! Народный фронт доставил собранную южноуральцами помощь на передовую

07.03.2023 12:44

Житель Златоуста заразил подругу ВИЧ

07.03.2023 12:33

В Копейске на трассе пострадал пассажир легковушки и перевернулся грузовик с продуктами

07.03.2023 12:17

Силовики пришли к челябинским спасателям на воде

07.03.2023 12:04

В челябинской Публичке распустятся цветы

07.03.2023 11:55

Папы Челябинской области чаще других уральцев будут дарить дочкам умные часы на 8 Марта

07.03.2023 11:10

В Челябинске оштрафован банковский визитер, заявившийся к родственнику должника

07.03.2023 10:42

Челябинец триумфально выступил на чемпионате России по лыжному ориентированию

07.03.2023 10:37

Детский эстрадно-джазовый оркестр Челябинска выступит в Москве

07.03.2023 10:36

Влюбленные в волейбол челябинцы посвятили 8 Марта турнир на площадке СК «Арены»

07.03.2023 10:24

Южноуральских водителей ждут сплошные проверки

06.03.2023 22:49

При онлайн-знакомствах грамотность собеседника оказалась важнее его фотографий

06.03.2023 17:53

Школьники с территорий присутствия РМК приняли участие в проекте «Юный человек театра»

06.03.2023 17:30

Челябинский зоопарк раскрыл все тайны возлюбленной Ермака

06.03.2023 17:26

Школу Трехгорного в этом году ждет долгожданный комплексный ремонт

06.03.2023 17:21

Константин Малофеев прокомментировал попытку покушения на себя

06.03.2023 17:07

В Копейске педагоги и студенты колледжа шьют амуницию для бойцов

06.03.2023 17:03

Анонсы событий и мероприятий на седьмое марта (18+)

06.03.2023 16:44

В храме Коркино начала работу мастерская по изготовлению окопных свечей

06.03.2023 16:36

Насильник из Челябинской области осужден за содействие терроризму

06.03.2023 16:33

В Челябинске 15 марта пройдет семинар «Автоматизация работы с маркетплейсами. Автоматизация продаж»