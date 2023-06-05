Виктор Рашников провел совещание на площадке строительства комплекса коксовой батареи

Председатель совета директоров ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) Виктор Рашников провел рабочее совещание на строительной площадке комплекса коксовой батареи №12.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ММК, масштабное строительство этого комплекса выходит далеко за рамки исключительно производственных задач. В настоящее время это крупнейший инвестиционный проект комбината, имеющий важное экологическое значение.

Строительная площадка комплекса коксовой батареи № 12 занимает колоссальную территорию. Это ключевой экономический объект, который способен вывести производство кокса на ММК на качественно и количественно новый уровень. Кроме того, новая коксовая батарея – это еще и воплощение особой природосберегающей концепции предприятия. Планируется, что модернизация производства обеспечит сокращение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тысячи тонн в год и безотходное производство за счет внедрения установки сухого тушения кокса. Подобная технология даст возможность утилизировать тепло кокса, а также получать пар для технологических нужд и выработки электроэнергии.

В настоящее время в блоке №3 коксовой батареи № 12 приступили к сушке и разогреву огнеупорной кладки. Продолжается монтаж оборудования. Планируется, что эти работы будут завершены уже к концу июня. Полностью выполнена огнеупорная кладка в блоке №4, начат монтаж оборудования. На установке сухого тушения кокса полностью выполнена огнеупорная кладка и начат монтаж оборудования котла-утилизатора. В углеподготовительном цехе построены пять силосов дозировочного отделения углеподготовительного блока для подачи угольных концентратов.

Генеральным подрядчиком строительства новой коксовой батареи с производительностью 2,5 миллиона тонн сухого кокса в год стала китайская компания. Стоимость реализации проекта – около 75 миллиардов рублей.