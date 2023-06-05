05.06.2023
Сервис по приёму заявлений в колледжи заработал на Госуслугах
05.06.2023
В Курганской области из-за жары ограничили движение большегрузов
05.06.2023
В Челябинске успешно завершена почти пятилетняя реставрация Клуба офицеров на Цвиллинга
05.06.2023
Челябинская спортсменка - бронзовый призер чемпионата мира по тхэквондо
05.06.2023
Виктор Рашников провел совещание на площадке строительства комплекса коксовой батареи
05.06.2023
Челябинцы не готовы брать кредит на свой отдых
Виктор Рашников провел совещание на площадке строительства комплекса коксовой батареи
Крупнейший инвестиционный проект комбината имеет важное экологическое значение
02.06.2023
ММК посетил народный артист России Евгений Миронов
31.05.2023
ММК представит свою продукцию на крупнейшем рынке Южного Кавказа
30.05.2023
ММК стал победителем областного конкурса «Меняющие мир» как лучший работодатель
29.05.2023
Достижения ММК в экологической сфере отмечены на Невском экологическом конгрессе
У православных большой праздник - День Святой Троицы
04.06.2023
Великую святыню встретят в субботу в Челябинске, в воскресенье – в Троицке
03.06.2023
В Челябинске Пушкинский день отметят «Живым словом России»
02.06.2023
Афиша на День защиты детей в Челябинске
31.05.2023
В Челябинской области за сутки ликвидировано пять лесных пожаров
31.05.2023