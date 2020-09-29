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Власти Челябинской области помогут ЧЭМК решать проблемы «Метагломерата»

Экономика
Сегодня, 15:14
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Сегодня, 29 сентября, в поселке Магнитка (Челябинская область) состоялось совещание по проблемам завода «Метагломерат» с участием специалистов регионального Министерства промышленности, службы занятости населения, главы Кусинского района и представителей Челябинского электрометаллургического комбината. Накануне агентство «Урал-пресс-информ» рассказывало  о ситуации на предприятии.

На совещании обсуждалась ситуация с предприятием «Метагломерат» (входит в промышленную группу ЧЭМК), где уже в ноябре значительно снизится производственная нагрузка, вследствие чего возможны сокращения в трудовом коллективе. Это вызвано объективными причинами – на обогатительную фабрику перестала поступать хромовая руда из Казахстана, которой обеспечивался ЧЭМК. На головном предприятии ещё летом сообщили о планах перехода завода в Магнитке на сезонный метод работы. Трудящиеся забили тревогу, ведь «Метагломерат» является градообразующим для Магнитки предприятием.

«Могу заверить, что «Метагломерат» никто закрывать не собирается, мы стремимся сохранить загрузку предприятия работой, хотя в следующем году режим работы предприятия станет, действительно, несколько иным, - сообщил на совещании директор по производству Владимир Иванченко. – Всех желающих мы готовы трудоустроить на ЧЭМК, на схожих по профилю работы обогатительных фабриках в Пермском крае и в ЯНАО».

На предприятиях холдинга уже работают более 40 вахтовиков из Магнитки, жилье им предоставляется бесплатно, переезд осуществляется за счёт предприятия, выделяются деньги на питание, итоговая зарплата в среднем на 40 процентов выше, чем на «Метагломерате». Зарплаты на рудниках в ЯНАО достигают 100 тысяч рублей. Те, кто не готов работать на «северах», отправляются в Челябинск, люди из Магнитки приезжают на ЧЭМК и поодиночке, и семьями, таким на комбинате предоставляется отдельные комнаты в общежитии. Для всех желающих есть возможность получить новую специальность в Учебном центре ЧЭМК.

Но даже при значительно большей зарплате решиться на вахтовый метод могут не все сотрудники «Метагломерата». В родной Магнитке их держат самые разные обстоятельства: пожилые родители, маленькие дети, огороды, за которыми нужно ухаживать. Позаботиться о такой категории людей должна в том числе и районная власть. Для того, чтобы скоординировать свои действия, и встретились в Магнитке представители промышленного предприятия и чиновники.

«Мы договорились создать рабочую группу, в которую войдут представители администрации Кусинского района, Министерства промышленности, профсоюзов и ЧЭМК, - прокомментировал ситуацию министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий. – Перед этими людьми стоит вполне конкретная задача -

в 10-дневный срок прописать дорожную карту с теми действиями, которые помогут снять напряжение и вместе найти выход из очень непростой ситуации.

 

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Теги
ЧЭМК
Павел Рыжий
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