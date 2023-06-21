Минпромторг зарегистрировал первый технопарк в Челябинской области

Министерством промышленности и торговли РФ официально зарегистрировало первый в Челябинской области промышленный технопарк «ЗЭМ», созданный на АО «НПО «Электромашина» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию Ростех). Приказ об этом подписал первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, сообщает минпром региона.

«Мы стараемся оказать проекты разностороннюю поддержку на всех этапах от создания и регистрации до начала работы первых резидентов. Ведь для предприятий, которые готовы создавать инновационные технологии в нашей области, так необходима возможность запустить производство на уже готовой площадке с развитой инфраструктурой и сделать это всего за несколько месяцев, – уверен министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий. - Именно поэтому развитие технопарков крайне важно на пути к технологическому суверенитету и формированию уникальных компетенций региона».

В региональном министерстве отмечают, что статус технопарка дает промышленной площадке дополнительный импульс для развития, в том числе площадей, которые не задействованы в основном производстве.

Для резидентов уже функционирует лаборатория, которая предназначена для проведения научных и технических опытов, экспериментальных исследований и анализов. Кроме того, для реализации своих идей компании могут воспользоваться уникальным дорогостоящим высокопроизводительным оборудованием, которое предназначено для выпуска сложных технических изделий.

«До нас на территории Челябинска не было технопарка, который предоставляет помещения и оборудование для инновационных компаний по принципу “одного окна” и который внесен в реестр Минпромторга РФ, - комментирует директор по стратегическому и инновационному развитию «Электромашины» Леонид Зелепухин. – Очень почетно и ответственно стать первой подобной площадкой в регионе. Ведь у нас очень много уникальных компаний с интересными инновационными идеями».

Всего в России создано 109 технопарков, из них соответствие требованиям, необходимым для включения в реестр Минпромторга, подтвердили 13.