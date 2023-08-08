Челябинская область, имея рекордно низкий уровень безработицы, решает проблему дефицита кадров

В Челябинской области регистрируется рекордно низкий уровень безработицы за последние несколько лет. Это, с одной стороны, ведет к росту заработной платы на крупных предприятиях, с другой, к дефициту кадров в отдельных отраслях. Для решения проблемы принимается ряд мер, в том числе укрепляется сотрудничество бизнеса и учреждений образования, повышается престиж рабочих профессий.

Губернатор Алексей Текслер обсудил на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей в регионе Александром Гончаровым ситуацию на рынке труда, рост реальных заработных плат в Челябинской области, а также работу предприятий региона в рамках гособоронзаказа.

«Сейчас на рынке труда непростая ситуация. У нас не просто рекордно низкая безработица, а реальная нехватка рабочих кадров и очень серьезная конкуренция на рынке труда», - отметил Алексей Текслер.

Как сообщили агентству в главном управлении по труду и занятости населения, уровень безработицы в Челябинской области по состоянию на восьмое августа 2023 года составляет 0,62%, что является самым низким показателем за последние три года.

Количество заявленных работодателями вакансий превышает количество безработных граждан в 3,7 раза – на 11 тысяч безработных приходится более 41 тысячи свободных рабочих мест.

Как отметил Алексей Текслер, нехватка рабочих кадров стимулирует рост заработной платы. «Но самое главное, что меня радует, наша промышленность загружена, реализуются инвестиционные проекты», - подчеркнул губернатор.

Проблема дефицита кадров становится острой для всех сфер бизнеса, констатировали ранее координаторами межрайонных объединений на встрече с челябинским бизнес-омбудсменом Александром Гончаровым. По их данным, особенно остро проблема дефицита кадров ощущается в сфере малого и среднего бизнеса.

Общественный представитель Уполномоченного на территории Кыштымского городского округа Эрнест Онищенко обратил внимание на тот факт, что в последние несколько месяцев крупные предприятия в разы повысили заработные платы, что вызвало существенный отток работников из малого бизнеса, поскольку небольшие компании и индивидуальные предприниматели не могут столь существенно нарастить фонд оплаты труда и не выдерживают конкуренцию на рынке труда.

Общественный омбудсмен в Красноармейском районе Ольга Пестрикова рассказала о дефиците рабочих рук в сельской местности. По ее словам, многие молодые женщины предпочитают не возвращаться на работу после декретных отпусков и занимаются личным подсобным хозяйством.

Для решения проблемы нехватки рабочих кадров укрепляется сотрудничество учреждений образования и работодателей. Государство этот тандем активно поддерживает, реализуя программу «Профессионалитет». Челябинская область является лидером в России по числу образовательных учреждений-участников программы, их в регионе уже 11.

«Нам нужны рабочие кадры, мы их готовим и помогаем, но задача работодателей – не упустить замотивированного человека, удержать соискателей в условиях жесткой конкуренции», - отметила первый вице-губернатор Ирина Гехт. По ее словам, работодатель, должен не только повышать зарплату, но и инвестировать в развитие инфраструктуры предприятия, поддерживать на высоком уровне корпоративную культуру.

«Программа «Профессионалитет» успешно реализуется в регионе под личным контролем губернатора Алексея Текслера. Она подразумевает тесное сотрудничество промышленников с организациями как высшего, так и среднеспециального образования», - подчеркнул глава Минпрома Челябинской области Павел Рыжий. По его словам, на предприятиях, особенно тех, что участвуют в нацпроекте «Производительность труда», развивается культура наставничества, прорабатывается тема развития промышленного туризма для учащихся школ, профильных техникумов и институтов. Сами предприятия поднимают сотрудникам зарплаты, стараются создать для своих работников по-настоящему комфортные условия труда и отдыха, организуют курсы подготовки специалистов востребованных направлений с гарантией последующего трудоустройства. И эти шаги приносят результаты.

На прошлой неделе компания «Россети Урал» и министерство образования и науки Челябинской области подписали «Соглашение о партнерстве» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы РФ «Развитие образования».

«”Профессионалитет” предоставляет нам эффективный формат взаимодействия с учреждениями среднего профессионального образования, - отметил генеральный директор компании «Россети Урал» Александр Пятигор. - Федеральный проект, с одной стороны, дает студентам возможность получить востребованную специальность и практически гарантированное трудоустройство, а с другой - обеспечивает нам приток молодых перспективных специалистов, подготовленных на нашем оборудовании по образовательным программам, которые максимально приближены к реальным условиям и нашим стандартам».

Кроме того, ранее созданные в области кластеры прирастают новыми партнерами, увеличивая свой масштаб. «Дополнительное соглашение подписано с АО «КОНАР». Новые кластеры, которые будут созданы в 2024 году, усилят отрасль «Машиностроение», где очень востребованы наши студенты», - подчеркнула и.о. министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

В Озерске студенты проходят раннюю практику на ФГУП «ПО «Маяк». «Такую практику можно назвать уникальной, но, несмотря на новизну, она доказала свою эффективность. Студенты уже после первого года обучения знакомятся со своими будущими рабочими местами, будущими коллегами и руководителями. Так происходит раннее «внедрение» их в профессиональную жизнь», – отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом Ирина Дорогина.

Алексей Текслер отметил, что, несмотря на сложности, на сегодня крупный, средний и малый бизнес, начиная от самозанятых, демонстрирует рост по всем направлениям и показателям. «Это объяснимо, мы опорный регион для страны. У наших предприятий, которые полностью загружены в рамках гособоронзаказа, огромное количество кооперационных связей с малым и средним бизнесом», - пояснил Алексей Текслер.

Также губернатор и омбудсмен обсудили вопрос мониторинга реализации мер по господдержке бизнеса через обратную связь от бизнес-сообщества. Это необходимо для быстрого решения возникающих у предпринимателей проблем, оказания целевой поддержки конкретным представителям бизнеса в сложной ситуации.