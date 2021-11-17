Власти Челябинской области рассмотрят возможность поддержки пострадавших от ковид отраслей

Представители ресторанного бизнеса, кинопроката Челябинской области направили обращение к региональным властям с просьбой оказать дополнительные меры поддержки.

Как пояснила заместитель министра экономического развития региона Ирина Акбашева, обращение в адрес минэкономразвития поступало.

«В части мер поддержки рестораторам, кинопрокатчикам сформулированы предложения, направлены в антикризисный штаб, чтобы можно было принять те или другие меры», - отметила Ирина Акбашева.

По ее словам, на сегодня (после введения QR-кодов) ведется мониторинг ситуации во всех отраслях, рассматривается возможность введения дополнительных мер поддержки бизнеса на основе тех, которые вводились в период локдауна 2020 года.

«Мы мониторим ситуацию, прошло не так много времени, надо сделать оценку, посмотреть, насколько мы «проседаем» в конкретных сферах, чтобы можно было оперативно включить еще некоторые меры поддержки. Мы в таком режиме отработали 2020 год, и смогли удержать ситуацию», - сообщила Акбашева.

Замминистра уточнила, что новый пакет мер планируется принять до конца ноября. В частности, рассматривается вопрос снижения налога на имущество для арендодателей, которые снизят арендные платежи для предприятий общепита.

По прогнозам рестораторов, введение QR-кодов для посещения баров, ресторанов и кафе (с первого декабря 2021 по девятое января 2022 года) и запрет на работу в ночное время для предприятий общепита (с 25 октября) приведет к снижению выручки на 60-70%.

Но при этом обязательные расходы предприятий (налоги, страховые взносы, аренда) не снижаются. Да и приходиться нести затраты на обеспечение противоэпидемических мероприятий.

Рестораторы просят принять антикризисные меры и по возможности ослабить введенные ограничения.

Напомним, на сегодня только при наличии QR-кода можно посещать предприятия розничной торговли, сферы услуг, отдыха и развлечений. С первого декабря такая система будет введена в сфере общественного питания.

Для предпринимателей из пострадавших отраслей уже доступны антикризисные меры поддержки. Как сообщили в минэкономразвития, в апреле 2021 года на Южном Урале уменьшены ставки по упрощенной системе налогообложения до минимально возможного уровня и расширены перечни видов деятельности, при которых может применяться патентная система налогообложения для предпринимателей в наиболее пострадавших отраслях, которые особенно медленно восстанавливаются.

Продолжают действовать все меры поддержки МСП в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: финансовая, имущественная, образовательная, консультационная.

С первого января 2022 года организации и ИП, оказывающие услуги общественного питания, смогут применять пониженные тарифы страховых взносов.

На федеральном уровне запущены новые антикризисные меры для малого и среднего бизнеса. Это программа льготного кредитования «ФОТ 3.0», по которой компании МСП и социально ориентированные НКО могут получить кредиты по льготной ставке 3% годовых – возможность получить необходимо уточнять в банках-участниках программы. Вторая мера – грант малым и средним предприятиям в размере одного МРОТ (12 792 рубля) на одного занятого – заявку можно подать на сайте ФНС. Выплаты полагаются компаниям в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сферах дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других.

Подробности на сайте минэкономразвития.