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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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04.06.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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04.06.2021

Новая жизнь Виты – собаки с одной целой лапой
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Глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев рассказал, что в кадках на пересечении про
04.06.2021

Виктор Ереклинцев рассказал, что и когда посадят в кадках возле челябинского педуниверситета
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске не все адресные таблички на зданиях и жилых домах можно прочитать. Некотор
04.06.2021

Необходима замена: в центре Челябинске не все адресные таблички можно прочитать
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05.06.2021

В семи городах Челябинской области на три дня объявлены НМУ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.06.2021

ВТБ и «ДОМ.РФ» разработают программу поддержки ипотечных заемщиков в регионах
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.06.2021

В Копейском округе задержали нарушителя при попытке хищения электросетевого оборудования
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05.06.2021

Афиша на пятое и шестое июня
ВТБ
ДОМ.РФ
Экономика
05.06.2021 02:19

ВТБ и «ДОМ.РФ» разработают программу поддержки ипотечных заемщиков в регионах

В рамках ПМЭФ-2021 ВТБ и «ДОМ.РФ» договорились создать универсальную региональную программу поддержки ипотечных заемщиков. Ее условия предполагают возможность субсидирования первоначального взноса и ставки по кредиту. Проект планируется разработать к 4 кварталу 2021 года, его условия будут едиными для всего рынка.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО), в настоящее время в России, по данным ДОМ.РФ, реализуется более 240 региональных жилищных программ. Все они охватывают разные территории страны и категории клиентов, а условия их предоставления значительно отличаются друг от друга. У заемщиков не всегда есть возможность получить меры поддержки в режиме «одного окна», в этом сегменте нет единого технического оператора. В результате, к участию в программах допускается ограниченный круг банков-кредиторов, что существенно сокращает число потенциальных клиентов таких программ.

 «ДОМ.РФ» и ВТБ в рамках совместной работы планируют разработать принципы универсальной региональной программы поддержки отдельных категорий ипотечных заемщиков, для которых будет сформирован единый инструментарий и определены четкие правила участия. Стороны намерены создать простой механизм подключения и работы с таким субсидированием. На сегодняшний день «ДОМ.РФ» разработан Единый стандарт сопровождения программ государственной поддержки в жилищной сфере, создана единая платформа для взаимодействия участников программ поддержки на базе информационной системы наш.дом.рф. ВТБ готов участвовать в инициативах «ДОМ.РФ» по повышению адресности оказываемых мер поддержки для отдельных категорий граждан, масштабированию наиболее эффективных практик рынка. После разработки нового механизма планируется его совместная апробация и оценка эффективности.

Меморандум о сотрудничестве в этом направлении на полях форума подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников и заместитель генерального директора АО «ДОМ.РФ» Артем Федорко.

 «Ипотечный рынок в России развивается все активнее. Мы ожидаем, что по итогам первого полугодия российские банки выдадут порядка 2,7 трлн рублей на жилищные кредиты, что почти в 2 раза превышает результат аналогичного периода прошлого года. Всего же по итогам 2021 года объем выдачи на рынке может превысить 5,4 трлн рублей, что выше рекордного 2020 года.  Однако важно не просто наращивать объем продаж, но и сделать ипотеку более понятной и доступной для населения в долгосрочной перспективе. Мы убеждены, что для этого необходимо объединение многочисленных региональных программ в единый проект с одним техническим оператором, который позволит российским семьям получать реальную поддержку в своем регионе и выбирать ипотеку в удобном для обслуживания банке. Профессиональная экспертиза таких крупных игроков как ВТБ и «ДОМ.РФ» позволит учитывать интересы всех клиентских сегментов и решить этот вопрос на долгие годы», - отметил Анатолий Печатников.

«За счет сочетания федеральных, региональных и отраслевых программ процентная ставка при покупке квартиры может составить 3,5%, а если в семье родился ребенок с начала 2018 г. – 2,5 %. При покупке квартиры или ИЖС на селе процентная ставка может составить от 0,1 до 1%. Такие условия позволят гражданам, перед которыми у регионов есть обязательства по улучшению жилищных условий, оперативно решить свой «квартирный вопрос». Надеюсь, новую программу поддержат и другие кредитные организации», - прокомментировал заместитель генерального директора АО «ДОМ.РФ» Артём Федорко.

В рамках подписанного меморандума ВТБ и «ДОМ.РФ», кроме того, будут разрабатывать условия для создания совместных ипотечных программ, формировать комплекс мер по социальной и адресной помощи клиентам и повышать уровень доступности ипотеки для граждан России. Стороны также договорились формировать максимально доступные условия ипотечного кредитования заемщиков и развивать программы поддержки, которые финансируются из федерального или регионального бюджета.

ВТБ
ДОМ.РФ
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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04.06.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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02.06.2021 16:34

В Челябинске росгвардейцы исполнили мечту мальчика, победившего рак

02.06.2021 16:33

Полицейские изъяли крупную партию контрафактного алкоголя

02.06.2021 16:21

В Копейске назначен новый руководитель МУП «КСВВ»

02.06.2021 16:20

В Челябинске обнаружены брошенные баки с остатками хлора

02.06.2021 16:19

Какой город в Челябинской области получил шанс измениться к лучшему

02.06.2021 16:08

У жительницы Тимирязевского забирают ипотечную квартиру после помощи лжеюристов

02.06.2021 15:58

Вмешательство бизнес-омбудсмена упростит доступ сельских товаропроизводителей Челябинской области к бюджетному субсидированию

02.06.2021 15:58

В Челябинской области хотят откорректировать маршруты «Ласточек»

02.06.2021 15:56

«Урал-прес-информ» разыгрывает билеты в Молодежный театр

02.06.2021 15:35

В Челябинске ревнивец по ошибке спалил не тот джип

02.06.2021 15:24

ГРЦ Макеева подарил детям Миасса разноцветные мечты