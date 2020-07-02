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ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс

Экономика
Сегодня, 16:32

Крупнейшая в России платформа по управлению капиталом ВТБ Капитал Инвестиции запустил для пользователей ведущей технологической компании Яндекс первый комплексный сервис по управлению сбережениями. Новый сервис даст возможность миллионам россиян дешево, быстро и удобно, без очередей и заполнения документов непосредственно на платформе Яндекс.Плюс размещать деньги в традиционные продукты, инвестировать в облигации и акции, доступные на Московской и Санкт-Петербургской биржах, совершать обмен валюты по курсу, близкому к биржевому и многое другое. 

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском краеВТБ стал первым банком, который создал платформу по управлению капиталом, обеспечив партнерам доступ к ней для обслуживания пользователей. На базе этого Яндекс разработал удобный интерфейс, который интуитивно понятен и прозрачен даже для новичков в управлении финансами.

Процесс открытия и пополнения счета является полностью дистанционным и занимает всего несколько минут. Cервисом могут пользоваться клиенты любых банков: счёт можно пополнить с карты или банковским переводом. 

 «Наша стратегическая задача – сделать процесс сбережений простым, понятным и удобным для каждого пользователя. В текущей ситуации этот процесс невозможен без использования инвестиционных продуктов и технологий. Примененная технология API (application programming interface) позволяет объединить на одной площадке лучшие продукты с самым современным и удобным клиентским путем, - прокомментировал Владимир Потапов, главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент банка ВТБ. - Очень рад, что нашим партнером в этой работе стал Яндекс, популярнейший интернет-ресурс нашей страны и одна из лучших поисковых систем мира. Уверен, запуск платформы ВТБ в Яндекс.Плюсе станет новым этапом развития рынка сбережений в России».

 

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