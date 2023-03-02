ВТБ на Южном Урале в 1,5 раза увеличил портфель привлеченных средств корпоративных клиентов

За 2022 год объем средств предприятий Челябинской и Курганской областей на счетах в ВТБ вырос более чем на 54%, приблизившись к показателю в 74 миллиарда рублей.

Как сообщает пресс-служба ВТБ (ПАО), объем привлеченных средств крупных компаний увеличился в 2022 году на 65% и составил 46,8 миллиарда рублей. Пассивы среднего и малого бизнеса (СМБ) выросли на 37%, до 26,1 миллиарда рублей.

Портфель банковских гарантий, предоставленных ВТБ предприятиям региона, вырос по итогам прошлого года вырос вдвое и превысил 20 миллиардов рублей. Наиболее существенную динамику обеспечили документарные операции с клиентами СМБ – их объем увечился за год в 2,2 раза, достигнув 19,7 миллиарда рублей.

«Активная работа с предприятиями разных масштабов и отраслей экономики позволила нам нарастить ключевые показатели в корпоративном бизнесе, - отмечает управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях Эдуард Громов. - Важно, что позитивные результаты достигнуты не только в сотрудничестве с крупными промышленными гигантами, чья роль традиционно велика в экономике нашего региона, но и за счет системной работы с множеством небольших компаний. Поддержка среднего и малого бизнеса − неизменный приоритет ВТБ как системообразующего банка, ведь это одно из ключевых условий для развития экономики. В Южном Урале и Зауралье мы воплощаем этот приоритет на практике. За прошедший год банк на 15% увеличил кредитный портфель в сегменте СМБ, его объем вплотную приблизился к отметке в 50 миллиардов рублей».

Наиболее активно кредитами от ВТБ пользовались средние и малые компании, работающие в сфере пищевой промышленности и сельского хозяйства, на которые приходится 40% портфеля в своем клиентском сегменте, а также торговли (22%).

В ходе реализации четырехлетней стратегии ВТБ удвоил количество активных клиентов среднего и малого бизнеса до одного миллиона предпринимателей и компаний в целом по стране. В 2022 году рост числа активных клиентов СМБ составил 15%. Около 53% клиентов ВТБ работают в статусе индивидуальных предпринимателей, 41% - ООО, еще 6% используют другие организационно-правовые формы. Самые популярные сферы деятельности – оптовая и розничная торговля (32%), строительство и операции с недвижимостью (22%), услуги (8%).