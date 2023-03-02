ВТБ на Южном Урале в 1,5 раза увеличил портфель привлеченных средств корпоративных клиентов

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реклама
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Агаповский район
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Брединский район
Варненский район
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Каслинский район
Кемерово
Кизильский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Куса
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Луганск
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Пластовский район
Санкт-Петербург
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Усть-Катав
Херсон
Чебаркуль
Чесменский район
Юрюзань
Ясиноватая
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
Дороги
Метро в Челябинске
ЖКХ
Экология
Транспорт
корона
Челябинск минирование
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
Дороги
Метро в Челябинске
ЖКХ
Экология
Транспорт
корона
Челябинск минирование
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Союз женщин Челябинской области совместно с Челябинским государственным промышленно-гуманитарным
02.03.2023

Дети Донбасса и Украины познакомились с историей Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области повторно продлили ограничение движения для большегрузного и пассажирского т
02.03.2023

Ограничение движения транспорта по М-5 в Челябинской области продлено до 20 часов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Постоянная комиссия Собрания депутатов Миасского городского округа по вопросам законности, правоп
02.03.2023

Комиссия по законности Собрания депутатов Миасса одобрила отставку главы города
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Четвероногому добряку и настоящему красавчику
02.03.2023

У облысевшего бездомного пса обнаружили редкий вид рака

Большому и серьезно больному добряку Мишутке из Коркино снова нужна помощь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинском театре кукол имени В. А. Вольховского четвертого, пятого, седьмого и восьмого марта
02.03.2023

Кролик Эдвард возвращается к зрителям Челябинска
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.03.2023

В Златоусте будут судить живодера, повесившего собаку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.03.2023

«Город N» готовится к искрометному выступлению на столичной сцене
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.03.2023

Экс-участник проекта «Дом-2» Альфред Джавадов останется в СИЗО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.03.2023

Туристы Челябинской области путешествуют по стране с уверенным сигналом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.03.2023

ВТБ на Южном Урале в 1,5 раза увеличил портфель привлеченных средств корпоративных клиентов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.03.2023

Пермский театр «У Моста» снова в Челябинске
ВТБ
Экономика
02.03.2023 13:21
Фото: ВТБ

ВТБ на Южном Урале в 1,5 раза увеличил портфель привлеченных средств корпоративных клиентов

За 2022 год объем средств предприятий Челябинской и Курганской областей на счетах в ВТБ вырос более чем на 54%, приблизившись к показателю в 74 миллиарда рублей.

Как сообщает пресс-служба ВТБ (ПАО), объем привлеченных средств крупных компаний увеличился в 2022 году на 65% и составил 46,8 миллиарда рублей. Пассивы среднего и малого бизнеса (СМБ) выросли на 37%, до 26,1 миллиарда рублей.

Портфель банковских гарантий, предоставленных ВТБ предприятиям региона, вырос по итогам прошлого года вырос вдвое и превысил 20 миллиардов рублей. Наиболее существенную динамику обеспечили документарные операции с клиентами СМБ – их объем увечился за год в 2,2 раза, достигнув 19,7 миллиарда рублей.

«Активная работа с предприятиями разных масштабов и отраслей экономики позволила нам нарастить ключевые показатели в корпоративном бизнесе, - отмечает управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях Эдуард Громов.  - Важно, что позитивные результаты достигнуты не только в сотрудничестве с крупными промышленными гигантами, чья роль традиционно велика в экономике нашего региона, но и за счет системной работы с множеством небольших компаний. Поддержка среднего и малого бизнеса − неизменный приоритет ВТБ как системообразующего банка, ведь это одно из ключевых условий для развития экономики. В Южном Урале и Зауралье мы воплощаем этот приоритет на практике. За прошедший год банк на 15% увеличил кредитный портфель в сегменте СМБ, его объем вплотную приблизился к отметке в 50 миллиардов рублей».

Наиболее активно кредитами от ВТБ пользовались средние и малые компании, работающие в сфере пищевой промышленности и сельского хозяйства, на которые приходится 40% портфеля в своем клиентском сегменте, а также торговли (22%).

В ходе реализации четырехлетней стратегии ВТБ удвоил количество активных клиентов среднего и малого бизнеса до одного миллиона предпринимателей и компаний в целом по стране. В 2022 году рост числа активных клиентов СМБ составил 15%. Около 53% клиентов ВТБ работают в статусе индивидуальных предпринимателей, 41% - ООО, еще 6% используют другие организационно-правовые формы. Самые популярные сферы деятельности – оптовая и розничная торговля (32%), строительство и операции с недвижимостью (22%), услуги (8%).

ВТБ
Новости по тегу: ВТБ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.02.2023

ВТБ предлагает запустить государственную программу «детских депозитов»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.02.2023

Более 75% клиентов на Южном Урале пользуются ВТБ Онлайн
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.02.2023

ВТБ расширяет программу развития компетенций в инфраструктурном финансировании
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.02.2023

ВТБ запустил переводы в юанях в России
Возможно, вас заинтересует
Творческий конкурс «ZOV»
Читать сюжет
Принять участие
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске завтра, второго марта, откроется особенная фотовыставка – под названием «Сила в
Общество

Челябинск уже увидел «Силу в правде», теперь увидит «Силу в любви»

01.03.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого марта 2023 году вступили в силу обновленные правила дорожного движения. Электросамокаты
Общество

На сигвее? По новым правилам!

01.03.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого марта 2023 года в микрорайоне Чурилово (Челябинский городской округ) закрывается единст
Общество

В Чурилово закрыли единственную детскую поликлинику

28.02.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области сегодня утром, 28 февраля, затруднено движение транспорта на трассе М-5 «Ур
Общество

Снежный заряд на трассе М-5 в Ашинском районе парализовал движение автомобилей

28.02.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В понедельник, 27 февраля, у православных начался Великий семинедельный пост. Пост Святой Четыред
Общество

В понедельник у православных начался Великий пост

27.02.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В воскресенье, 26 февраля, у православных - последний разгульный день перед Великим постом. В нар
Общество

В воскресенье у православных - прощёный день

26.02.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Союз женщин Челябинской области совместно с Челябинским государственным промышленно-гуманитарным
02.03.2023

Дети Донбасса и Украины познакомились с историей Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области повторно продлили ограничение движения для большегрузного и пассажирского т
02.03.2023

Ограничение движения транспорта по М-5 в Челябинской области продлено до 20 часов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Постоянная комиссия Собрания депутатов Миасского городского округа по вопросам законности, правоп
02.03.2023

Комиссия по законности Собрания депутатов Миасса одобрила отставку главы города
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Четвероногому добряку и настоящему красавчику
02.03.2023

У облысевшего бездомного пса обнаружили редкий вид рака

Большому и серьезно больному добряку Мишутке из Коркино снова нужна помощь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинском театре кукол имени В. А. Вольховского четвертого, пятого, седьмого и восьмого марта
02.03.2023

Кролик Эдвард возвращается к зрителям Челябинска
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

02.03.2023 14:28

В Златоусте будут судить живодера, повесившего собаку

02.03.2023 14:19

Дети Донбасса и Украины познакомились с историей Челябинска

02.03.2023 14:18

Ограничение движения транспорта по М-5 в Челябинской области продлено до 20 часов

02.03.2023 14:06

«Город N» готовится к искрометному выступлению на столичной сцене

02.03.2023 13:36

Экс-участник проекта «Дом-2» Альфред Джавадов останется в СИЗО

02.03.2023 13:21

Туристы Челябинской области путешествуют по стране с уверенным сигналом

02.03.2023 13:21

ВТБ на Южном Урале в 1,5 раза увеличил портфель привлеченных средств корпоративных клиентов

02.03.2023 13:09

Пермский театр «У Моста» снова в Челябинске

02.03.2023 12:49

Комиссия по законности Собрания депутатов Миасса одобрила отставку главы города

02.03.2023 12:35

Южноуральские компании уличили в создании картеля на закупках медоборудования

02.03.2023 12:23

Президент подписал закон о приостановлении участия России в ДСНВ

02.03.2023 12:21

Ринат Кучитаров майские праздники встретит в СИЗО

02.03.2023 12:15

Минобороны заплатит семье за смерть солдата-срочника из Магнитогорска

02.03.2023 12:14

Большому и серьезно больному добряку Мишутке из Коркино снова нужна помощь

02.03.2023 11:19

Жительница Челябинска выиграла автомобиль в акции СберПрайм

02.03.2023 11:09

Чиновникам Сосновского района показали жизнь в приюте

02.03.2023 10:59

Жители Челябинской области написали Диктант ЖКХ

02.03.2023 10:47

Кролик Эдвард возвращается к зрителям Челябинска

02.03.2023 10:41

Южноуральцев приглашают поближе познакомиться с культурой татар

02.03.2023 10:25

Сквер вокруг башни с часами в Челябинске начнут благоустраивать в апреле

02.03.2023 10:24

Миндортранс: На дорогах Челябинской области сохраняется сложная обстановка

02.03.2023 10:09

В Коркинской горбольнице – смена руководства

02.03.2023 09:33

Продлено ограничение на движение транспорта по М-5 в Челябинской области

02.03.2023 09:26

В Магнитогорске под утро случился пожар в жилой пятиэтажке, обошлось без жертв

02.03.2023 09:04

По факту падения льда на малыша в Магнитогорске возбуждено уголовное дело

01.03.2023 21:42

В четверг в Челябинской области – местами небольшой снег и метели

01.03.2023 21:32

Анонсы событий и мероприятий на второе марта (18+)

01.03.2023 21:21

В Челябинской области стартовала детская оздоровительная кампания

01.03.2023 21:05

В Челябинской области ограничили движение на М-5 до утра второго марта

01.03.2023 20:14

Проект рекультивации магнитогорской свалки получил положительное заключение Главгосэкспертизы

01.03.2023 19:34

Южноуральцев просят отказаться от поездок в горнозаводскую зону

01.03.2023 18:52

В Челябинске при уборке снега повредили пандус, жители недовольны

01.03.2023 18:43

В Магнитогорске информацию о пострадавшем от схода снега малыше проверяет прокуратура

01.03.2023 18:33

Проверка систем оповещения в Челябинской области прошла по-тихому

01.03.2023 18:23

В Челябинске определили места, куда нельзя возвращать животных с бирками

01.03.2023 18:04

В знак благодарности: получив перевод в 2,5 миллиона рублей, мошенники включили челябинцу гимн Украины

01.03.2023 17:53

Народная фотостудия Челябинска «Каменный пояс» отпразднует сорокалетие

01.03.2023 17:43

Любимец Челябинска Малыш окончательно пробудился в первый день весны

01.03.2023 17:28

Челябинцы скоро забудут о вони на въезде в город

01.03.2023 17:04

Ушел из жизни челябинский художник Валентин Качалов

01.03.2023 16:57

Авторов-исполнителей Южного Урала приглашают принять участие в онлайн-конкурсе

01.03.2023 16:13

Бывший первый замминистра строительства инфраструктуры региона отправлен в колонию

01.03.2023 15:59

Компании СКБ Контур показали технохаб Сбербанка в Екатеринбурге

01.03.2023 15:46

Новое назначение прокурора в Карталинском районе

01.03.2023 15:39

Жительницы Челябинской области собрали для женщин Донбасса машину красоты

01.03.2023 15:26

Более 280 километров пути будет отремонтировано на ЮУЖД в 2023 году

01.03.2023 15:04

Президент отметил вклад челябинских врачей в борьбу с коронавирусом

01.03.2023 14:55

Челябинцы раскрасили солнцем любимый город

01.03.2023 13:57

Бывший глава Ашинского района Виктор Чистяков останется в СИЗО

01.03.2023 13:44

Замминистра социальных отношений Челябинской области попала под сокращение

01.03.2023 13:20

Студентки ЮУГМУ и колледжа университета вышли в финал «Национального достояния России»

01.03.2023 13:02

Челябинский облсуд не отпустил экс-вице-мэра Магнитогорска домой

01.03.2023 12:42

В Саткинском районе электропоезд насмерть сбил мужчину

01.03.2023 11:44

Результаты проверки КСП в Ашинском районе легли в основу еще одного уголовного дела

01.03.2023 11:28

Челябинск уже увидел «Силу в правде», теперь увидит «Силу в любви»

01.03.2023 10:59

На сигвее? По новым правилам!

01.03.2023 10:56

В этом году «ЕР» организует капремонты в школах семи муниципалитетов Челябинской области

01.03.2023 10:32

Южноуральских полицейских будут судить за рубку деревьев на территории памятника природы

01.03.2023 10:15

ММК и «КАМАЗ» подписали договор о намерениях

01.03.2023 09:50

На трассе под Челябинском в столкновении с чистящим обочину КамАЗом погиб водитель грузовика

01.03.2023 09:46

В Челябинской области не будут сегодня включать сирены для проверки систем оповещения

01.03.2023 09:39

ГИБДД просит водителей воздержаться от дальних поездок по трассе М-5

01.03.2023 09:17

В Челябинске праздник всех мурчащих жителей России отмечает кот-патриот

01.03.2023 09:13

В среду в Челябинской области местами небольшой снег

28.02.2023 21:44

Анонсы событий и мероприятий на первое марта (18+)

28.02.2023 21:23

Экс-директору ПО «Монтажник» из Магнитогорска смягчили приговор

28.02.2023 20:58

В среду в Челябинской области завоют сирены

28.02.2023 20:19

Приберись в голове: на ТНТ выходит строительно-психологическое шоу «Хочу перемен»

28.02.2023 19:05

ВТБ предлагает запустить государственную программу «детских депозитов»

28.02.2023 18:59

В Чурилово закрыли единственную детскую поликлинику

28.02.2023 18:29

В Челябинске будут судить ОПГ автоподставщиков

28.02.2023 17:58

«Уральская метелица» определила лучших спортсменов Еткуля

28.02.2023 17:53

Исторический музей приглашает челябинцев на лекцию о последней картине Брейгеля-старшего

28.02.2023 17:35

В Челябинской области два человека травмировано на железной дороге с начала 2023 года

28.02.2023 17:29

«Диктант Победы» предварит посвященная событиям Великой Отечественной игра

28.02.2023 17:14

«Народное ремесло» единороссов Кунашакского района

28.02.2023 17:01

Киев предпринял попытку атаки с помощью БПЛА гражданских объектов на Кубани и в Адыгее

28.02.2023 16:30

В Златоусте пожарные пытались спасти лежавшего рядом с проезжей частью мужчину

28.02.2023 16:13

Минобороны: Силы ПВО провели тренировку по взаимодействию с гражданскими службами

28.02.2023 15:58

Челябинцы, уставшие от наглости соседей, обратились к ним от лица собак

28.02.2023 15:48

Медиафорум Вершина и Кубок СМИ имени Ольги Давиденко: рост спортивного и профессионального мастерства

28.02.2023 15:30

Экс-сотрудника колонии из Каслей отправили за решетку за получение взяток

28.02.2023 15:20

На ЧЦЗ металлурги России обменялись опытом, обсудили перспективы и тренды горячего цинкования

28.02.2023 14:46

Узбекистан будет поставлять фрукты и овощи в Челябинскую область

28.02.2023 14:35

В Челябинске возродился легендарный боевой гимн уральских танкистов

28.02.2023 14:18

Воздушную зону над Пулково временно закрыли из-за неопознанного объекта

28.02.2023 13:38

В чем плюсы скачивания музыкальных треков?

28.02.2023 13:36

Коммунальщики Челябинска противостоят нависшей над городом угрозе

28.02.2023 13:24

Стендап, песни и танцы: челябинцев приглашают на грандиозный фестиваль талантов ТНТ

28.02.2023 13:18

Челябинскую «Башню» замкнуло

28.02.2023 13:11

В ряде регионов вновь прозвучала фейковая информация о воздушной тревоге

28.02.2023 12:45

Жители Нагайбакского района отправили гуманитарную помощь раненым бойцам

28.02.2023 12:41

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Челябинской области снизилась в праздничные выходные

28.02.2023 12:37

Обрабатывали 11 часов: очередной миллион мошенники выманили у жительницы Чебаркуля

28.02.2023 11:55

Жительница Троицка с полуторогодовалым ребенком оказалась в снежном плену

28.02.2023 11:41

ВТБ и Минцифры России впервые запускают регистрацию на Госуслугах без СНИЛС

28.02.2023 11:38

Герои картин Марка Шагала прилетят в Челябинск

28.02.2023 10:57

КСП проверит расходы на обеспечение общественной безопасности в Челябинской области

28.02.2023 10:37

Челябинский «Импульс» ждет полная модернизация интерьеров

28.02.2023 10:03

Челябинцы прокладывают «Танцевальные мосты дружбы»