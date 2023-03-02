02.03.2023
В Златоусте будут судить живодера, повесившего собаку
02.03.2023
«Город N» готовится к искрометному выступлению на столичной сцене
02.03.2023
Экс-участник проекта «Дом-2» Альфред Джавадов останется в СИЗО
02.03.2023
Туристы Челябинской области путешествуют по стране с уверенным сигналом
02.03.2023
ВТБ на Южном Урале в 1,5 раза увеличил портфель привлеченных средств корпоративных клиентов
02.03.2023
Пермский театр «У Моста» снова в Челябинске
ВТБ на Южном Урале в 1,5 раза увеличил портфель привлеченных средств корпоративных клиентов
28.02.2023
ВТБ предлагает запустить государственную программу «детских депозитов»
21.02.2023
Более 75% клиентов на Южном Урале пользуются ВТБ Онлайн
15.02.2023
ВТБ расширяет программу развития компетенций в инфраструктурном финансировании
13.02.2023
ВТБ запустил переводы в юанях в России
Челябинск уже увидел «Силу в правде», теперь увидит «Силу в любви»
01.03.2023
На сигвее? По новым правилам!
01.03.2023
В Чурилово закрыли единственную детскую поликлинику
28.02.2023
Снежный заряд на трассе М-5 в Ашинском районе парализовал движение автомобилей
28.02.2023
В понедельник у православных начался Великий пост
27.02.2023