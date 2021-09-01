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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого сентября 2021 года вступают в силу новые правила выплаты больничных по уходу за ребенко
01.09.2021

С 1 сентября изменены правила оплаты больничного по уходу за ребенком до восьми лет
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Русская медная компания (АО «РМК») и ФГБУ «Главрыбвод» заключили соглашение о взаимодействии в об
Экология
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01.09.2021

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01.09.2021

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01.09.2021

В Челябинске создан первый класс пограничной направленности
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01.09.2021 14:07

ВТБ начинает выдавать льготные кредиты на электромобили

ВТБ со второго сентября запускает программу кредитования на новые электроавтомобили, доступные к покупке у официальных дилеров в России. Клиенты смогут получить средства по льготной ставке 3% годовых.

«Одной из крупнейших экологических проблем в наше время является активное использование транспорта и связанное с этим загрязнение окружающей среды. Учитывая возрастающую значимость «зеленой» повестки, ВТБ предлагает ряд прогрессивных решений для устойчивого развития. Одним из первых шагов в этом направлении станут льготные кредиты на электроавтомобили, которые пользуются все большим спросом у жителей нашей страны. Они будут доступны заемщикам по минимальной ставке и сделают финансово комфортным приобретение электромобиля любого класса», – заявил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Ставка по новой программе ВТБ составит 3% годовых и будет фиксированной при страховании автомобиля на весь срок кредита. Возможно оформление программы «ВместоКАСКО», которая в несколько раз дешевле полного КАСКО, но при этом защищает автомобиль от риска угона и тотального повреждения. Базовая ставка по продукту без каких-либо страховок составит 9%. Срок кредитования до семи лет. Максимально возможная сумма кредита – семь милионов рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости автомобиля.

Как отметил Анатолий Печатников, в последние годы популярность электроавтомобилей во всем мире растет в связи с возрастающими ценами на нефть. Однако в России на данный момент не сформирована инфраструктура и правила для их полноценного использования. «Объемы рынка электромобилей в нашей стране пока небольшие. Но несмотря на климатические условия, при комплексной проработке льготных тарифов для эксплуатации такого транспорта, запуске программы госсубсидирования для его покупки и создании инфраструктуры для подзарядки перспективы этого рынка в России значительны. Рассчитываем, что финансовая доступность электромобилей за счет льготных кредитных программ станет одним из первых этапов их популяризации в нашей стране», – подчеркнул зампред ВТБ.

ВТБ – один из лидеров рынка автокредитования в России. По итогам января-августа 2021 года объем выданных автокредитов превысило 62 миллиарда рублей, что почти в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

ВТБ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске сегодня днем, первого сентября, на пересечении проспекта Победы и Свердловского прос
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01.09.2021

В Челябинске сошел с рельсов новый трамвай, в миндоре рассказали о причинах
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого сентября 2021 года вступают в силу новые правила выплаты больничных по уходу за ребенко
01.09.2021

С 1 сентября изменены правила оплаты больничного по уходу за ребенком до восьми лет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Русская медная компания (АО «РМК») и ФГБУ «Главрыбвод» заключили соглашение о взаимодействии в об
Экология
Экология
01.09.2021

РМК расширяет водоохранную деятельность на территориях присутствия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Сельское хозяйство
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01.09.2021

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01.09.2021

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30.08.2021 12:44

На Таганае в «Забеге за облака» приняло участие рекордное количество марафонцев

30.08.2021 12:14

Котова попросила полицию сообщить о замечаниях по дорожной разметке возле школ

30.08.2021 11:59

В Челябинске станции контроля атмосферного воздуха смогут охватить больше подконтрольной территории

30.08.2021 11:48

В Челябинскую область поступило почти 80 тысяч доз вакцин от ковида

30.08.2021 11:37

В Челябинской области за неделю ковид оборвал жизни 156 жителей

30.08.2021 11:19

Златоустовская «Уралочка» помогла юниорской сборной России стать чемпионом Европы по водному поло

30.08.2021 11:17

В Челябинске около 70-ти жилых домов остаются без горячей воды

30.08.2021 11:13

Котова устроила головомойку своему заму за мусор в городе

30.08.2021 11:11

Котова потребовала приступить к замене погибших деревьев

30.08.2021 11:10

В Челябинске молодежь устроила стрельбу в центре города

30.08.2021 11:10

В Челябинске у цирка временно изменена схема движения транспорта

30.08.2021 11:09

Каменное мощение на улице Свободы в Челябинске признали объектом культурного наследия