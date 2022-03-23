23.03.2022
ВТБ отменяет комиссию при оплате школы и детских садов в ВТБ Онлайн
23.03.2022
ВЦИОМ: 74% россиян поддерживают военную спецоперацию России
23.03.2022
Челябинский театр оперы и балета подарил каслинцам «Веселую вдову»
23.03.2022
Бомж осужден за изнасилования десятилетней давности
23.03.2022
Польша высылает 45 российских дипломатов: им предъявлено обвинение в шпионаже
23.03.2022
Челябинский театр оперы и балета финансово поддержал беженцев Донбасса
ВТБ отменяет комиссию при оплате школы и детских садов в ВТБ Онлайн
22.03.2022
ВТБ увеличил выдачу льготной ипотеки на треть
22.03.2022
ВТБ запускает серию вебинаров для поддержки предпринимателей
21.03.2022
ВТБ запускает новый вклад на три месяца
18.03.2022
ВТБ начинает продажу золотых слитков
В спецоперации на Украине погибли челябинцы Никита Дерябин и Сергей Котов
23.03.2022
Отдел УФСБ России по Челябинской области: 20 лет бескомпромиссной борьбы с организованной преступностью
23.03.2022
Власти Челябинской области пояснили, когда в регионе снимут все ковидные ограничения
22.03.2022
Вечная память: ефрейтор из Уйского района погиб в спецоперации на Украине
21.03.2022
В спецоперации на Украине погиб 19-летний военнослужащий из Магнитогорска
21.03.2022