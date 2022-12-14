ВТБ перевел обслуживание клиентов на новую отечественную платформу

ВТБ разработал и реализовал по всей сети новую фронтальную систему для обслуживания розничных клиентов. ВТБ Pro включает в себя ключевые финансовые услуги и позволяет оперативно внедрять новые сервисы, существенно ускорив их работу для клиентов. Это собственная разработка банка, которая позволит обеспечить в его периметре полный технологический суверенитет.

Как сообщает пресс-служба ВТБ (ПАО), сегодня на ВТБ Pro перешли уже более 1300 розничных отделений банка, более 500 точек обслуживания клиентов Private Banking и «Привилегии», а также смежные департаменты, работающие с клиентскими данными. На новую фронтальную систему также переведены все бизнес-операции, необходимые при обслуживании розничных клиентов. Благодаря этому пользователи смогут быстрее получать услуги как в отделениях, так и в дистанционных каналах. В частности, у пользователей ВТБ Онлайн более чем в два раза сократилось время проведения операций по переводам.

Микросервисная платформа ВТБ Pro пришла на смену зарубежному монолитному решению, уже не позволяющему создавать современные фронтальные системы. Платформа полностью разработана силами банка на передовом технологическом стеке ВТБ, без участия коробочных решений.

«Над платформой ВТБ Pro на протяжении двух лет работала команда примерно из 4 тысяч человек. Огромная фронтальная система стала одним их самых масштабных технологических проектов за всю историю ВТБ. Нашей целью было уйти от монолитных систем в микросервисную архитектуру. Тысячи банковских микросервисов логически объединены в группы – кредитные карты, потребительское кредитование, цифровые справки, инвестиционные счета и другие, – каждая из которых встраивается своим независимым пользовательским интерфейсом в канальное приложение ВТБ Pro. Это позволяет оперативно внедрять новые сервисы и запускать обновления по мере необходимости, независимо друг от друга», - отметил вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента технологического развития розничного бизнеса Антон Малюга.

«ВТБ стремится сделать обслуживание клиентов максимально комфортным как по времени, так и по продуктовым условиям. В этом году мы полностью поменяли фронтальное решение, в котором работают наши менеджеры. Переход на новую платформу помогает нам упростить «клиентский путь» и быстрее внедрять новые опции и улучшения, реагируя на потребности пользователей. Например, теперь мы оформим договор комплексного обслуживания с новым клиентом в 4-5 раз быстрее, чем раньше. Это касается не только дистанционных сервисов и отделений банка, выездные сотрудники также работают в новой системе, проводя те же операции, что ранее были доступны только в офисах. Переход на новую платформу - это большой шаг в сторону омниканальности наших сервисов и позволит каждому клиенту получить высокий уровень сервиса независимо от точки взаимодействия с банком», – прокомментировал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента розничного бизнеса Павел Кудрявцев.