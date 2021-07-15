15.07.2021
Важен труд каждого – с праздником, металлурги и горняки!
15.07.2021
«Оружие-2021»: в Росгвардию жители Челябинской области принесли не только оружие и патроны, но даже снаряд
15.07.2021
ВТБ повышает доходность по вкладу «Новое время»
15.07.2021
ВТБ открыл первый офис нового формата в Челябинске
15.07.2021
В Челябинской области водитель, сбивший лося, заплатит крупный штраф
15.07.2021
В Челябинской области выросли показатели естественной убыли населения
ВТБ повышает доходность по вкладу «Новое время»
15.07.2021
ВТБ открыл первый офис нового формата в Челябинске
14.07.2021
ВТБ снижает ставку по рефинансированию ипотеки на время оформления залога
07.07.2021
ВТБ снизил минимальный возраст для оформления кредитов
05.07.2021
Банк ВТБ выступил генеральным спонсором выставки «Леонардо да Винчи. Универсальный человек»
Минэкологии: Свалка отходов под Муслюмово есть, меры примет Росприроднадзор
15.07.2021
Южноуральцам разъяснили нюансы единовременной выплаты на детей от 6 до 18 лет
14.07.2021
Группа ММК объявила о росте выплавки чугуна и стали
14.07.2021
Родители школьников и будущих первоклассников получат по 10 тысяч к новому учебному году
13.07.2021
В Челябинской области продолжается сбор помощи пострадавшим от лесных пожаров
12.07.2021