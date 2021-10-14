ВТБ предлагает запустить госпрограмму экоипотеки с льготными ставками

ВТБ готов участвовать в разработке общефедеральной программы экоипотеки и считает необходимым установить по ней фиксированные льготные ставки 4-5%. Об этом в ходе первого Конгресса ответственного бизнеса «ESG-(P) Эволюция» заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«Мы прогнозируем рост популярности экоипотеки в России в ближайшие годы, поскольку принципы осознанного потребления становятся определяющими для все большего числа людей. ВТБ запустил ипотеку на дома с высоким классом энергоэффективности в сентябре и намерен расширить число партнеров по этой программе. В следующем году объем кредитов на нее для наших заемщиков должен составить десятки миллиардов рублей. Однако нужно заинтересовать этим продуктом клиентов всех крупнейших ипотечных игроков. Поэтому считаем, что в России в перспективе ближайших лет должна быть запущена единая государственная программа экоипотеки с льготной кредитной ставкой на уровне 4-5% - в зависимости от текущей макроэкономической ситуации. Для населения это станет серьезным стимулом сократить затраты на энергопотребление за счет рационального использования ресурсов при эксплуатации объекта», – отметил Анатолий Печатников.

Топ-менеджер подчеркнул, что схема работы в рамках льготной ипотеки должна строиться по аналогии с успешно реализуемыми программами господдержки. «Госсубсидирование обладает огромным потенциалом для сохранения доступности ипотечного кредитования и помощи строительной сфере. На горизонте 2030 года перед застройщиками стоят амбициозные планы по обновлению жилого фонда страны, улучшению жилищных условий и качеству городской среды. Мы уверены, что в их портфеле все большую долю будут занимать именно дома из экологически чистых материалов, и ипотечная госпрограмма должна стимулировать этот спрос. Мы обладаем серьезным опытом работы по реализации госпрограмм и готовы участвовать в разработке и реализации подобного проекта. Самое главное – учитывать интересы потребителей и делать такие объекты доступными для населения как по качеству, так и по цене», – добавил топ-менеджер ВТБ.

Ранее ВТБ запустил экоипотеку – кредиты на приобретение недвижимости в новых домах с более высоким классом энергоэффективности. Первым партером-участником программы стала ГК «ПИК», при этом банк принимает заявки на участие и от других застройщиков. Получить экоипотеку в ВТБ можно с дисконтом до 1,6 процентных пункта к базовой ипотечной ставке. В дальнейшем банк планирует расширить ее условия на действующие программы господдержки, за счет чего ценовые параметры по кредиту могут быть еще ниже.

Как сообщает пресс-служба ВТБ (ПАО), помимо «экоипотеки» на горизонте ближайших лет ВТБ планирует развивать экоИЖС и предлагать специальные условия кредитования при строительстве домов с применением экологичных технологий и материалов.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. Портфель банка на начало сентября 2021 года превысил 2,3 триллиона рублей. В целом по стране продажи ипотеки ВТБ за девять месяцев года превысили 780 миллиардов рублей.

Справка:

Конгресс «ESG-(Р)ЭВОЛЮЦИЯ. Диалог бизнеса и государства» проходит 14 октября 2021 года в Москве в очном и онлайн форматах. Банк ВТБ выступает генеральным партнёром мероприятия. Конгресс состоит из трёх пленарных и семи тематических сессий, посвящённых вопросам устойчивого развития, экологического и социального благополучия, и корпоративного управления. В очной работе Конгресса в качестве делегатов принимают участие более 500 руководителей российских компаний, представленных в рейтинге РБК-500. Трансляции пленарных сессий проходят в прямом эфире телеканала РБК, а также на главной странице информационного портала rbc.ru. Тематические сессии конгресса транслируются на официальный сайт конгресса esg.rbc.ru, а также на YouTube канал РБК.