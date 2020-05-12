ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

ВТБ предоставил первые льготные оборотные кредиты системообразующим организациям

Экономика
Сегодня, 13:18

ВТБ начал работу по льготным кредитам на пополнение оборотных средств системообразующим организациям. Среди первых реализованных соглашений - сделка с пермским предприятием ГК НОВОМЕТ, где занято более 5000 сотрудников.

Субсидированные кредиты предоставляются системообразующим организациям по государственной программе в рамках Постановления Правительства РФ № 582 по льготной ставке не выше 5% годовых на срок до 1 года. Сумма каждого кредита рассчитывается на основе среднемесячной выручки предприятия, уменьшенной на величину среднемесячных амортизационных отчислений и среднемесячной чистой прибыли, и не превышает 3 млрд рублей.

По условиям новой льготной программы заемные средства могут быть направлены на оплату труда сотрудников и соответствующих страховых взносов, аренду помещений и оборудования, текущий ремонт, приобретение сырья и комплектующих, инструментов, оплату услуг охранной деятельности и коммунальных услуг, транспортные расходы, услуги связи и т.д. Полный список целей по использованию заемных средств указан в соответствующем Постановлении Правительства РФ. Кредитные средства не могут размещаться на депозитах, а также в иных финансовых инструментах.

«Работа системообразующих предприятий является стратегически важной для всей экономики страны. Во многих регионах они имеют градообразующее значение, обеспечивая большое количество рабочих мест. От устойчивой работы таких предприятий во многом зависит социальное благополучие городов и областей. ВТБ принимает активное участие в реализации мер государственной поддержки, направленных на поддержку ведущих предприятий страны в непростой экономической ситуации», – отметил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Федерация
Сегодня, 12:10
ВТБ совместно с Еврейским музеем и центром толерантности открывает онлайн-платформу к 75-летию со Дня Победы
Экономика
07.05.20 14:58
ВТБ оказал поддержку малому и среднему бизнесу на 290 млрд рублей
Экономика
06.05.20 11:42
ВТБ выдал первую ипотеку под 6,5% годовых в Челябинской области
Экономика
01.05.20 18:12
ВТБ сообщает о режиме работы офисов с 1 по 11 мая
06.05.20 11:42
ВТБ выдал первую ипотеку под 6,5% годовых в Челябинской области
06.05.20 11:40
На сайте Челиндбанка реализован онлайн-сервис погашения кредитов
06.05.20 10:58
Металлурги ЧЦЗ сокращают простои оборудования
06.05.20 10:38
В Челябинске на улице Шаумяна уложили более пятисот тонн асфальта
04.05.20 17:47
Цифровой термометр – Ваше здоровье всегда под контролем
01.05.20 18:12
ВТБ сообщает о режиме работы офисов с 1 по 11 мая
30.04.20 16:13
Промышленная артиллерия поможет металлургам Челябинского цинкового завода сэкономить деньги
30.04.20 16:02
Челиндбанк снижает размер ряда комиссий по эквайрингу
30.04.20 15:39
Челиндбанк разработал собственную программу реструктуризации кредитов
30.04.20 13:07
В Челябинской области снизили ставки налога на имущество для пострадавших от коронавируса отраслей
Экономика
Сегодня, 13:17
Какие выплаты положены семьям с детьми?
Спорт
Сегодня, 11:38
Физкультминутка с ИА «Урал-пресс-информ»
Экспресс-антистресс
Новости
Сегодня, 14:28
Происшествия
В Каштакском бору Челябинска лоб в лоб столкнулись две иномарки
Сегодня, 14:22
Происшествия
У коммунальщиков Челябинска пытались украсть снегоуборочную технику
Сегодня, 13:04
Происшествия
Полицейские Челябинска задержали мигранта с крупной партией героина
Сегодня, 12:25
Происшествия
В Копейске будут судить участников ОПГ, похищавших средства материнского капитала
Сегодня, 12:10
Федерация
ВТБ совместно с Еврейским музеем и центром толерантности открывает онлайн-платформу к 75-летию со Дня Победы
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Все предлагаемые меры поддержки на деле мало работают
48%
Семьи, где разведенные мамы одни воспитывают детей и несут на себе весь груз материальной ответственности
39%
Семьи, где дети-первенцы родились в 2018 и 2019 годах
14%
Материалы рубрики
07.05.20 14:58
Экономика
ВТБ оказал поддержку малому и среднему бизнесу на 290 млрд рублей
06.05.20 11:42
Экономика
ВТБ выдал первую ипотеку под 6,5% годовых в Челябинской области
06.05.20 11:40
Экономика
На сайте Челиндбанка реализован онлайн-сервис погашения кредитов
06.05.20 10:58
Экономика
Металлурги ЧЦЗ сокращают простои оборудования
06.05.20 10:38
Экономика
В Челябинске на улице Шаумяна уложили более пятисот тонн асфальта
Теги
ВТБ
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика