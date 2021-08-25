25.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 26 августа
25.08.2021
В Магнитогорске будут судить мать, которая убила свою дочь за громкий плач
25.08.2021
Начальник отряда колонии Магнитогорска брал деньги с осужденного
25.08.2021
В Верхнеуральске подросток на мопеде протаранил иномарку
25.08.2021
Мэрия Челябинска озвучила причину провала асфальта на Российской
25.08.2021
Челябинский Молодёжный театр приглашает зрителей на эскиз спектакля по братьям Стругацким
ВТБ профинансировал строительство двух жилых домов в Челябинске
25.08.2021
В Челябинске банк ВТБ рассказал об итогах работы в первом полугодии 2021 года
24.08.2021
ВТБ нарастил розничное кредитование на Южном Урале в 1,5 раза
19.08.2021
На Южном Урале состоятельные клиенты доверили ВТБ Private Banking более 35 миллиардов рублей
16.08.2021
ВТБ запустил онлайн-сервис для самозанятых
В Челябинске на участке Комсомольского проспекта появился разделительный газон
23.08.2021
В Челябинске заканчивают формировать современную городскую среду
23.08.2021
Фирменные развороты Текслера в Златоусте
21.08.2021
В Челябинске открылась главная сельскохозяйственная выставка региона «Агро-2021»
19.08.2021
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021