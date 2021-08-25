ВТБ профинансировал строительство двух жилых домов в Челябинске

ВТБ открыл двум специализированным застройщикам девелоперской компании «Весна» в Челябинске кредитные линии на общую сумму один миллиард рублей. Заемные средства предоставлены на срок до двух лет на строительство двух новых домов в ЖК «Лесопарковый».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО), новые 24-этажные здания на 340 квартир дополнят жилой комплекс в центре Челябинска, где уже заселены шесть домов и есть вся необходимая инфраструктура. Общая площадь проекта составит 42,6 тысячи квадратных метров, в том числе жилая – 26 тысяч квадратных метров. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на конец будущего года.

«Для ВТБ работа со строительной отраслью – стратегически важное направление, поскольку застройщики не только обеспечивают людей новым жильем, но и вносят значимый вклад в развитие экономики. Сегодня на них приходится около 10% корпоративного кредитного портфеля банка на Южном Урале, и мы продолжаем наращивать объемы поддержки строительства. С начала года ВТБ предоставил более 1,5 млрд рублей на финансирование новых объектов жилой недвижимости в регионе», − отмечает управляющий ВТБ в Челябинской области Эдуард Громов.

«Жилой квартал «Лесопарковый» стал, пожалуй, самым ярким примером ревитализации промышленных пространств в Челябинске. Мы рады, что нашим партнером в реализации финальной очереди комплекса стал один из крупнейших банков страны. Уверена, наше сотрудничество будет успешным, и еще более 300 семей получат возможность жить в одной из лучших городских локаций», − говорит Екатерина Цветкова, руководитель девелоперской компании «Весна».