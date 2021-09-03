03.09.2021
ВТБ профинансирует строительство туристических и торговых объектов на Дальнем Востоке
03.09.2021
Главный режиссер Камерного театра отмечает творческий юбилей
03.09.2021
Спасла медсестра: в больнице Пласта пациент с ножом напал на больного
03.09.2021
Транспортная прокуратура заинтересовалось высокими ценами за использование трапа в аэропорту Челябинска
03.09.2021
Задержаны два жителя Миасса, которые изнасиловали девушку десять лет назад
03.09.2021
Автовладельцев ждут новшества
ВТБ профинансирует строительство туристических и торговых объектов на Дальнем Востоке
02.09.2021
ВТБ запускает финансовые экопродукты для розничных клиентов
01.09.2021
ВТБ начинает выдавать льготные кредиты на электромобили
31.08.2021
ВТБ увеличит размер государственной выплаты пенсионерам
31.08.2021
Клиенты ВТБ смогут погасить ипотеку маткапиталом в ВТБ Онлайн
В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя в местах общепита
02.09.2021
Более 400 тысяч школьников Челябинской области приступят к занятиям в День знаний
01.09.2021
Власти Челябинска прокомментировали зеленую разделительную полосу и новую разметку на Комсомольском проспекте
31.08.2021
Гниющие водоросли и мусор: за мостом у «Мегаполиса» заканчивается цивилизация
31.08.2021
Челябинцы передают привет Максиму Куляшову из пробок на Комсомольском проспекте
30.08.2021