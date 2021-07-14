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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
За несколько дней на сайт проекта «Велосреда Челябинска» горожане прислали больше сотни своих иде
14.07.2021

Челябинцы активно участвуют в разработке велоинфраструктуры города
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14.07.2021

Ковид откорректировал сроки проведения фестиваля гуманного отношения к животным в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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14.07.2021

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Экономика
14.07.2021 18:50

ВТБ снижает ставку по рефинансированию ипотеки на время оформления залога

ВТБ снижает на два процентных пункта ставку по рефинансированию ипотеки на время регистрации залога. Клиенты других банков, которые хотят перевести ипотечный кредит в ВТБ, сразу смогут получить фиксированные условия по рефинансированию. В рамках стандартной программы продукт доступен по ставке 8,2%, по господдержке семей с детьми – под 5% годовых.

«Сегодня на фоне изменения ключевой ставки ЦБ и ценовых условий на ипотечном рынке, нам стратегически важно сохранить доступные условия рефинансирования кредитов для клиентов. Полный перевод ипотеки из другого банка может занимать несколько месяцев, при этом ставка снижается только после регистрации залога в Росреестре. Мы понимаем, что уже в это время заемщикам важно чувствовать экономию при платежах по кредиту, поэтому решили снизить их финансовую нагрузку и отменить обязательную надбавку по рефинансированию на этот период. ВТБ первым из российских банков предлагает клиентам такой подход. Наше предложение позволит заемщикам комфортно, без повышенной нагрузки на бюджет начать обслуживать новый кредит сразу по сниженной для себя ставке», – комментирует Михаил Сероштан, начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ – вице-президент ВТБ.

Эксперт ипотечного рынка добавил, что снижение ставки стало возможно благодаря технологии электронной регистрации сделки. «В рамках стратегии ВТБ активно переводит 100% сервисов в цифровой формат. За счёт этого мы сокращаем сроки перевода в ВТБ ипотеки из другого банка, обеспечивая при этом важный для клиентов комфорт получения финансовой услуги. Теперь заёмщики, которым ВТБ одобрил рефинансирование ипотеки, могут в нашем офисе подписать по сделке все бумаги за один визит, после чего банк сам передаст необходимый пакет документов на регистрацию в Росреестр», – добавил Михаил Сероштан.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО). ВТБ является одним из лидеров ипотечного рынка, в том числе в сегменте рефинансирования. По итогам первого полугодия 2021 года банк оформил более 166 тысяч жилищных кредитов на 516 миллиардов рублей, на треть превысив результат января-июня прошлого года. ВТБ снизил ставку для 55 тысяч заёмщиков других банков на сумму свыше 121 миллиарда рублей. Сегодня на рефинансирование приходится почти каждая третья ипотечная сделка банка.

В настоящее время в ВТБ рефинансирование ипотеки клиентов других банков доступно под 8,2% годовых с учетом комплексного страхования. В рамках госпрограммы поддержки семей с детьми ставка составляет 5% на весь срок кредита, если первый и последующий ребенок рожден с первого января 2018 года по 31 декабря 2022 года, или есть несовершеннолетний с инвалидностью. Программа действует при условии, что ранее жилье было приобретено у застройщика.

ВТБ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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14.07.2021 18:38

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14.07.2021 18:12

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На сегодня 295 южноуральцев, пострадавших от лесных пожаров, написали заявление на выплату помощи

12.07.2021 15:13

У новой старой остановки в челябинском Чурилово наконец-то появилась крыша

12.07.2021 14:51

В Челябинске снесут аварийные дома

12.07.2021 14:03

На юге Челябинской области продолжается работа по ликвидации крупных ландшафтных пожаров

12.07.2021 13:45

Сбер подвел итоги «Иннопром-2021»

12.07.2021 13:42

В Челябинске число безработных уменьшилось на 315 человек

12.07.2021 13:36

МегаФон будет развивать свою сеть в содружестве с тремя серьезными компаниями

12.07.2021 13:28

Избирком заверил списки трех партий на довыборах в Заксобрание Челябинской области

12.07.2021 13:14

В Челябинской области в поле нашли боевой снаряд XIX века

12.07.2021 13:08

Сегодня в полночь заканчивается период выдвижения кандидатов в депутаты Госдумы