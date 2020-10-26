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ВТБ снизил ставки по кредитам на мотоциклы до 0,1%

Экономика
Сегодня, 17:50
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ВТБ изменил ставки по кредитам на мототехнику в рамках программы Honda Direct, снизив их до 0,1% годовых. По этим условиям клиенты смогут приобрести модели Honda CRF250RLA, CBF300NA, CRF1100AL, CRF1100A4L, CRF1100DL и Honda Gold Wing в самой популярной комбинации кредитования – с учетом страхования жизни.

По новым условиям клиенты могут купить новый мотоцикл, оформив его в кредит как с полисом личного страхования, так и без него. По программе Honda Direct можно приобрести модели Honda CRF250RLA, CBF300NA, CRF1100AL, CRF1100A4L, CRF1100DL. Минимальная ставка 0,1% годовых предоставляется всем заемщикам независимо от срока кредита или размера первоначального взноса.

Об этом сообщает ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае.

Клиентам, желающим приобрести в кредит популярную модель Honda GoldWing, также доступна ставка 0,1% - для этого необходимо оформить полис личного страхования с финансированием до одного года. При кредите от 12 месяцев до пяти лет ставка будет зависеть от выбранного срока. Получая средства без страхования жизни ставка будет привязана как к сроку займа, так и размеру первоначального взноса.

«Мы хотим, чтобы мотоциклы ассоциировались с легкостью и свободой принятия решений не только на дорогах, но и при кредитовании. Именно поэтому активно развиваем специальную субсидируемую производителем Honda программу и предлагаем клиентам практически минимальную ставку – 0,1% годовых в самой популярной комбинации с личным страхованием жизни. Предлагаем поклонникам мотокультуры стать обладателями культовых моделей Honda уже в этом году и опробовать их в действии в новом сезоне», – прокомментировал начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий.

В ВТБ для покупки мотоцикла получить финансирование можно на срок от 1 года до пяти лет. Банк предлагает оформить кредит и на покупку другой мототехники: скутера (от 50 см.куб.), снегохода, квадроцикла, мотовездехода, а также трайка или трицикла. В сумму также можно включить экипировку, аксессуары, сервисные и страховые услуги. Обеспечением по кредиту выступает приобретаемый транспорт. Его страхование при этом не обязательно и не влияет на ставку по кредиту. Средства можно получить в размере от 100 тысяч до двух миллионов рублей. Первоначальный взнос начинается с 20% от стоимости приобретаемого вида техники.

 

 

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