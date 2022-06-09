09.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 10 июня
09.06.2022
Утвержден единый стандарт поднятия флага и исполнения гимна в школах
09.06.2022
ВТБ удвоил выдачу ипотеки на загородные дома
09.06.2022
Семь общественных пространств: в Челябинске назвали объекты благоустройства 2023 года
09.06.2022
ФСБ пресекла канал незаконного сбыта оружия
09.06.2022
ММК подтверждает свои позиции в качестве лидера российского бизнеса
ВТБ удвоил выдачу ипотеки на загородные дома
08.06.2022
ВТБ повышает доходность по краткосрочным вкладам
07.06.2022
Более 30 тысяч клиентов ВТБ оформили имущественный налоговый вычет онлайн
06.06.2022
ВТБ начинает выпуск карт «Мир» для клиентов других банков
03.06.2022
ВТБ увеличил максимальную сумму автокредита без залога до четырех миллионов рублей
В Челябинске начался джазовый фестиваль: с новыми именами и на новых площадках
09.06.2022
В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа
08.06.2022
В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса
07.06.2022
Южноуральцам предлагают бесплатно пройти ключевые обследования на Форуме здоровья
07.06.2022
Запад красит российскую молодёжь в голубой цвет
06.06.2022