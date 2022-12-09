ВТБ увеличил максимальный размер ипотеки по паспорту в 1,5 раза

ВТБ увеличил до 60 миллионов рублей максимальную сумму жилищного кредита, которую клиенты могут получить только по паспорту. Одновременно банк на пять лет повысил предельный возраст заемщика при оформлении ипотеки по сокращенному пакету документов - теперь он может достигать 75 лет.

Как сообщает пресс-служба ВТБ (ПАО), существенно повысить предельную сумму и возраст заемщиков, оформляющих жилищные кредиты только по паспорту, стало возможным благодаря обновлению IT-систем банка. Новое решение позволяет ВТБ проверять доход и занятость клиента самостоятельно. В результате получить жилищные кредиты на крупные суммы клиенты теперь могут и по сокращенному пакету документов.

Оформить ипотеку только по паспорту в сумме до 60 миллионов рублей заемщики могут при приобретении объектов в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Во всех остальных регионах максимальный размер кредита по сокращенному пакету документов увеличен до 30 миллионов рублей. Ранее предельные суммы составляли 40 и 20 миллионов рублей соответственно.

«В настоящее время на рынке ипотечного кредитования наблюдается сезонное повышение активности заемщиков. Помимо специальных предложений застройщиков, вклад в динамику продаж этого года вносит реализация отложенного спроса на «вторичное» жилье, корректировка цен на недвижимость, а также возможное завершение госпрограммы. Наши продуктовые изменения помогут клиентам улучшить жилищные условия и ускорят покупку новой квартиры или дома. Учитывая, что многие заемщики стремятся завершить сделки до конца года, в декабре мы расширили количество ипотечных офисов, работающих по субботам. При этом банк продолжает внимательно анализировать риск-профиль заемщиков и старается не допускать их закредитованности, что особенно важно в текущих условиях», - прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» Вадим Пахаленко.

Ранее ВТБ запустил на своем сайте новый процесс оформления заявки, упрощающий получение жилищного кредита. Функционал позволяет на 40% сократить объем предоставляемой клиентом информации и принять финальное решение по ипотеке всего за три минуты. Новый сервис позволяет подать заявку на кредит по стандартным ипотечным продуктам ВТБ, а также в рамках «Ипотеки с господдержкой-2020» и «семейной ипотеки». Чтобы им воспользоваться, клиенту достаточно выбрать на сайте банка подходящую программу и параметры кредита. После авторизации через портал «Госуслуги» заемщик получит предварительное решение и далее может заполнить анкету. Затем останется выбрать объект и получить кредит в любом удобном формате – в офисе банка или полностью дистанционно.

ВТБ – один из лидеров российского ипотечного рынка. Оформить жилищный кредит в рамках собственных программ банка можно от 10,9% годовых. Минимальная ставка доступна с учетом дисконта 0,3 процентных пункта для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации или получают зарплату на карту ВТБ. Подать заявку заемщики могут на сайте банка, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах ВТБ.

По ипотеке с господдержкой на новостройки заемщики могут получить средства под 6,7% с учетом дисконта за использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Кредит в рамках «семейной ипотеки» ВТБ предлагает от 5,7%. IT-ипотека в банке доступна от 4,7%, Дальневосточная – от 1,7%.