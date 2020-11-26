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ВТБ увеличил объем рефинансирования ипотеки в три раза

За 11 месяцев 2020 года ВТБ помог рефинансировать ипотеку более чем 100 тыс. заемщиков на сумму свыше 220 миллиардов рублей. Это в три раза превышает показатель за январь-ноябрь прошлого года. Таким образом, ВТБ сохраняет абсолютное лидерство на рынке рефинансирования ипотеки в России.

Поддерживая политику снижения ипотечных ставок, ВТБ нарастил объемы выдачи по программе и продемонстрировал рекордный на российском рынке результат – уже за 11 месяцев число сделок в сравнении со всем прошлым годом выросло вдвое, а их объем – почти в 3 раза.

Регионами-лидерами по объему рефинансирования кредитов являются Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республики Татарстан и Башкортостан, а также Красноярский край.

«Многим заемщикам, ранее взявшим кредиты под высокий процент, становится объективно сложнее обслуживать свои долги перед банками. Поэтому мы решаем стратегические задачи по снижению их долговой нагрузки и развитию доступной ипотеки. В этом году свыше 100 тысяч российских семей благодаря ВТБ смогли уменьшить свою процентную ставку по ипотечным кредитам, в ноябре тренд на рост рефинансирования продолжился. Это позволило гражданам увереннее чувствовать себя в финансовом плане», – комментирует заместитель руководителя департамента розничного бизнеса – вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.

В этом году рынок пережил настоящий «бум рефинансирования», основой которого стало снижение ключевой ставки ЦБ РФ и последовавшее за ним уменьшение ценовых параметров по ипотеке.

«В 2020 году мы неоднократно снижали ставки и сейчас предлагаем одни из лучших условий на рынке рефинансирования – от 7,4% Это позволяет нам наращивать лидерство в этом сегменте ипотечного рынка среди всех игроков», – добавляет Евгений Дячкин.

В настоящее время в ВТБ рефинансировать ипотеку как на квартиры в новостройке, так и на рынке готового жилья можно по ставкам от 7,4% до 8,2% годовых. Для тех, у кого родился второй и последующий ребенок в 2020 году, банк предлагает специальную ставку 7,4%. Клиентам, получающим заработную плату на карту ВТБ доступна ставка 8%, остальным заемщикам – 8,2%. В рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» можно рефинансировать кредит другого банка под 5%.

Размер нового кредита при рефинансировании может составлять до 85% от стоимости объекта недвижимости, для зарплатных клиентов ВТБ – до 90%. Ипотека может быть оформлена на срок до 30 лет, максимальная сумма кредита – 30 миллионов рублей. Клиенту не требуется согласие на сделку от текущего кредитора, подтвердить качество обслуживания по первичному кредиту можно выпиской из интернет- или мобильного банка. Кредит должен обслуживаться заемщиком в другом банке без просроченной задолженности более полугода.