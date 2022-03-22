ВТБ увеличил выдачу льготной ипотеки на треть

По итогам трех недель марта ВТБ выдал более восьми тысяч ипотечных кредитов по госпрограммам на сумму свыше 30 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом февраля продажи выросли на 35%.

Как сообщает пресс-служба банка ВТБ (ПАО), эксперты ВТБ отмечают, что в условиях рекордно высокого уровня ключевой ставки и рыночных ставок по жилищным кредитам доля госпрограмм в ипотечных сделках растет. При этом общий уровень продаж ипотеки в марте сопоставим с февральскими результатами.

Наибольший объём выдач по льготным кредитам с начала марта – более 65% – пришелся на «семейную ипотеку»: почти 20 миллиардов рублей. По ипотеке с господдержкой клиенты заключили сделки на 10 миллиардов рублей, а в рамках «Дальневосточной ипотеки» ВТБ выдал больше одного миллиарда рублей.

В настоящий момент ипотека с господдержкой клиентам ВТБ доступна по ставке от 4,3%. Семьи с детьми могут оформить жилищные кредиты со ставкой от 5% (от 4,3% в ДФО), ставка по «Дальневосточной ипотеке» фиксированная и составляет 0,1%.

ВТБ принимает активное участие в выдаче ипотеки с госсубсидированием. Сегодня банк сохраняет без изменений ставки по таким программам, считая для себя это важной социальной задачей. По прогнозам ВТБ, условия по льготной ипотеке будут и в дальнейшем значительно выгоднее базовых предложений на рынке. На этом фоне доля выдач по программам господдержки продолжит расти.