ВТБ в сентябре увеличил выдачи ипотеки на Южном Урале

Объем ипотечных сделок клиентов ВТБ в Челябинской и Курганской областях в сентябре превысил один миллиард рублей. Всего за девять месяцев текущего года заемщики ВТБ в регионе оформили более трех тысяч жилищных кредитов на общую сумму 7,5 миллиарда рублей.

Как сообщает пресс-служба АТБ (ПАО), по программе господдержки на приобретение жилья в новостройках банк в сентябре выдал кредиты на 218 миллионов рублей, с начала года объем выдач по программе составил 1,7 миллиарда рублей. Более 100 млн рублей клиенты ВТБ в регионе получили в прошлом месяце по льготной ипотеке для семей с детьми. За январь-сентябрь данной госпрограммой воспользовались более 400 заемщиков, общая сумма предоставленных им кредитов – 1,2 миллиарда рублей.

В рамках основной льготной программы на новостройки клиенты могут получить в ВТБ средства под 6,7% с учетом дисконта за цифровые сервисы. Кредит в рамках «семейной ипотеки» банк предлагает от 5,7% (от 4,7% - в ДФО). IT-ипотека доступна от 4,7%, Дальневосточная – от 1,7%. Клиенты с тремя и более детьми могут получить в ВТБ жилищный кредит под 3% (в ДФО – под 0,1%).

В целом по стране по итогам сентября свыше 600 тысяч ипотечных заемщиков получили в ВТБ жилищные кредиты. Объем сделок составил более 86 миллиардов рублей, что превысило результат августа, когда клиенты оформили ипотеку на 83 миллиарда рублей. Всего за январь-сентябрь ВТБ оформил около 149 тысяч жилищных кредитов на 678 миллиардов рублей. Основная доля продаж в сентябре пришлась на сегмент вторичной недвижимости: с готовыми объектами в этот период банк провел более 60% сделок. На первичном рынке ВТБ оформил примерно каждую третью ипотеку. Оставшаяся доля выдач пришлась на программу рефинансирования.