ВТБ выдал 100 миллиардов рублей ипотеки в апреле

В апреле ВТБ выдал 32 тысячи жилищных кредитов на сумму 100 миллиардов рублей, что по объему более чем на 70% превышает результат прошлого апреля и на 7% – нынешнего марта. Всего с начала года продажи ипотеки ВТБ выросли до 314 миллиардов рублей – это на четверть больше, чем за первые четыре месяца 2020 года.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО), клиенты ВТБ в Челябинской и Курганской областях в апреле оформили порядка 800 ипотечных кредитов на сумму 1,4 миллиарда рублей, что на треть выше показателя за апрель 2020 года. За январь-апрель ВТБ выдал южноуральцам 2,8 тысячи жилищных займов на 4,6 миллиарда рублей (+14% к аналогичному периоду прошлого года).

Регионами-лидерами по объему выданной ипотеки с начала года стали Москва и область, где оформлено 20 тысяч кредитов на 117,1 миллиарда рублей. Рост спроса в столице составил 43%. Среди других регионов наибольший объем продаж зафиксирован в Санкт-Петербурге и области (27,6 миллиарда рублей), Новосибирской области (12 миллиардов), Республике Татарстан (9,9 миллиарда и Свердловской области (8,4 миллиарда рублей).

«Выдачи ипотеки в России за четыре месяца превысили 1,7 триллиона рублей, что составляет 40% от результата всего прошлого года. Для ВТБ апрель стал самым успешным с начала этого года, мы выдали 100 миллиардов рублей ипотеки, что сопоставимо с объемами октября-ноября 2020 года. Порядка 40% сделок приходится на новостройки, свыше 40% – на квартиры на вторичном рынке и более 20% – на рефинансирование ранее оформленных кредитов», - отметил Евгений Дячкин, вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса.

По словам топ-менеджера ВТБ, спрос на ипотеку во многом объясняется приближением «дедлайна» по программе с господдержкой (согласно текущим условиям, она действует до первого июля 2021 года). ВТБ за год работы по ней выдал свыше 290 миллиардов рублей кредитов, каждая третья ипотечная сделка совершается по льготной ставке, которая для заемщиков банка составляет сегодня 5,8% (предложение действует до 31 мая).

Еще одной значимой программой для клиентов является рефинансирование. За январь – апрель 2021 года ВТБ снизил ставку для почти 34 тысяч заёмщиков других банков на общую сумму свыше 74 миллиардов рублей.