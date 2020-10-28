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ВТБ выдал более 130 миллиардов рублей в рамках ипотеки с господдержкой

Экономика
Сегодня, 14:52
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С начала действия госпрограммы ВТБ оформил свыше 43 тысяч ипотечных кредитов по льготной ставке на сумму свыше 130 миллиардов рублей.

 Программа господдержки стабильно занимает до трети от общего объема выдачи ипотеки ВТБ. Самую высокую активность в решении жилищного вопроса проявляли клиенты Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленобласти, республики Татарстан, Краснодарского края и Ростовской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае.

Размер первоначального взноса в рамках льготного кредитования был снижен банком с 20% до 15%, при этом в ВТБ размер собственных накоплений клиентов для получения ипотечного кредита в среднем составил порядка 33%. В основном ипотеку с госсубсидией клиенты оформляли на 18 лет, при этом средний размер кредита составил около трех миллионов рублей.

 «Поддержка заемщиков стала мощным инструментом, сделав ипотеку максимально доступной, позволив семьям уверенно и быстро решить жилищный вопрос с низкой кредитной ставкой. ВТБ дополнительно снизил ставку по программе до 6,1%, сделав приобретение жилья для россиян еще выгоднее. Мы полностью готовы к реализации программы и после 1 ноября», – отметил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.

Минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке для заемщиков ВТБ составляет 15% от стоимости приобретаемого объекта. В рамках совместных программ с отдельными застройщиками можно получить ипотеку со ставкой от 0,5% на первые несколько лет, остальные расходы застройщик возьмет на себя.

 Оформить кредит по льготной ставке могут клиенты, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 12 миллионов рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и шесть миллионов  рублей – для остальных регионов страны. Максимально возможный срок оформления кредита – до 30 лет.

 

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