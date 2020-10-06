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ВТБ выдал рекордный объем ипотеки в сентябре

Экономика
Сегодня, 10:18
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Сентябрь стал рекордным месяцем для ипотечного бизнеса ВТБ. Банк выдал клиентам 89,6 миллиарда рублей, что на 58% превышает продажи сентября прошлого года и на 6% выше значений марта – месяца с самым высоким спросом в этом году. 

Всего за девять месяцев объем выданных ВТБ жилищных кредитов вырос на треть – до 600 миллиардов рублей.

Драйвером высокого спроса стало существенное снижение ставок и действие программ господдержки. Доля рефинансирования по итогам сентября достигла 28% по объему против 8% за аналогичный период 2019 года. Всего с начала года более 79 тысяч клиентов смогли снизить свои ставки в ВТБ и оформить ипотеку на 177 миллиардов рублей.

В сентябре ВТБ снизил до 6,1% ставку в рамках льготного кредитования. После этого число желающих взять жилищный кредит в банке выросло в полтора раза по сравнению с стандартными среднемесячными значениями. В рамках программы «Ипотека с господдержкой» клиенты с апреля по сентябрь оформили более 35 тысяч сделок на 105 миллиардов рублей.

По «Ипотеке с господдержкой для семей с детьми» и ставкой 5% банк провел более 24 тысяч сделок на 67 миллиардов рублей. В рамках программы «Дальневосточная ипотека» ВТБ предлагает заемщикам рекордно низкую ставку 1%. С начала действия программы недвижимость приобрели 1,8 тысячи клиентов на 6,5 миллиарда рублей.

Все больший интерес у клиентов вызывает полностью дистанционная покупка квартиры с выдачей ипотеки онлайн. За пять месяцев с момента запуска сервиса заемщики ВТБ совершили уже 1,1 тысячи сделок на 5,6 миллиарда рублей. Средняя сумма такого ипотечного кредита составляет 5,1 миллиона рублей.

«Поддержка ипотечного рынка государством сыграла ключевую роль, а темпы его восстановления для России стали уникальными. Уже летом спрос клиентов на ипотеку был крайне высоким, но сентябрь поставил абсолютный исторический рекорд по объему сделок. Мощной мотивацией для клиентов быстрее выйти на сделку выступает срок окончания программы – она действует до 1 ноября. Рассчитываем, что за оставшийся месяц еще большее число семей смогут решить свой квартирный вопрос. Надеемся, программа может быть продлена до конца года. Это поддержит клиентов и всю строительную отрасль», – отметил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.

В сентябре регионами-лидерами по объему выданной ипотеки стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленобласть, Татарстан, Новосибирская область и Свердловская область. По итогам 9 месяцев года средний чек составляет 2,55 миллиона, что на 4% выше аналогичного показателя прошлого года. При этом средний срок ипотечного кредита сейчас 188 месяцев против 199 по итогам января-сентября 2019 года.

Общее число сделок за 9 месяцев 2020 года по сравнению с январем – сентябрем прошлого года выросло на четверть – до 246,5 тысячи рублей. Портфель ипотечных кредитов ВТБ с начала года увеличился на 17% и достиг 1,7 триллиона рублей.

 

 

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