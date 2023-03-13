ВТБ: Южный Урал вошел в топ-5 регионов по автокредитованию за февраль

В феврале клиенты ВТБ в Челябинской и Курганской областях оформили 200 автокредитов на сумму 235 миллионов рублей. Это пятый по объему выданных банком средств показатель среди всех регионов страны.

Как сообщает пресс-служба ВТБ (ПАО), лидерами по объему кредитования на покупку машин в ВТБ в феврале традиционно стали Московский регион (1,4 миллиарда рублей) и Санкт-Петербург с Ленинградской областью (около 671 миллионов). Третье место занял Татарстан, где банк оформил автокредитов на 360 миллионов рублей, четвертое - Краснодарский край (271 миллион). В целом по стране клиенты банка оформили более 11 тысяч автокредитов - на четверть больше, чем за январь-февраль 2022 года. Общий объем сделок составил 13,4 миллиарда рублей.

«Показатели кредитной активности демонстрируют, что рынок транспорта в России стабилизировался и вышел на траекторию роста. В нашем регионе выдачи автокредитов ВТБ за февраль 2023 года превысили результат за аналогичный период прошлого года на 12%. Всего в этом году мы уже предоставили нашим клиентам автокредиты на общую сумму более 464 миллионов рублей. По нашим прогнозам, в марте активность заемщиков в этом сегменте продолжит расти на фоне наращивания объемов производства отечественного автопрома и расширения списка импортируемых марок автомобилей», – сообщил управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях Эдуард Громов.

Все российские банки выдали с начала года около 155 миллиардов рублей автокредитов, причем в феврале этот показатель вырос на 6% по сравнению с январем. В ВТБ более трети от общего объема выдач автокредитов составили российские транспортные средства – за год их доля выросла вдвое. На машины из Китая приходится 21% сделок, что также в два раза превышает значения прошлого февраля года. Доля автомобилей из других стран ожидаемо сократилась и составила 45% в сравнении с 72% годом ранее. Среди отечественных марок лидерство сохраняет Lada – на нее приходится треть всех выдач в ВТБ. Среди китайских брендов первое место перешло к Omoda (10% продаж автокредитов).

В структуре выдач растет доля автомобилей с пробегом: в феврале на них пришлась треть всех сделок – вдвое больше, чем год назад (15%). Кредиты на новые автомобили занимают 43% выдач (против 79% годом ранее). Доля беззалоговых автокредитов за год выросла в четыре раза, с 6% до 24%.

Средний чек кредита на покупку машины превысил в ВТБ 1,2 миллиона рублей, увеличившись за год на четверть. В целом, по данным Национального агентства промышленной информации (НАПИ), за год средняя стоимость новых российских легковых автомобилей выросла на 31%, достигнув в феврале 1,3 миллиона рублей. Цены на автомобили Lada приросли на 20% и составили 1,1 миллиона рублей. Средний чек китайских машин за год увеличился в 1,5 раза и превысил три миллиона рублей. Больше всего подорожали Chery (+57%) и Geely (+56%). Меньше всего выросли в цене Haval – на четверть.

Средние цены на автомобили с пробегом за год также продемонстрировали рост. Согласно отчету НАПИ, автомобили китайских марок в среднем подорожали за год в 1,7 раза. Цены на подержанные российские автомобили росли не такими высокими темпами – за прошлый год прирост составил 16%. За последние месяцы их стоимость сохранилась примерно на одном уровне 450-470 тысяч рублей.