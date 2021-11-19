19.11.2021
Жительнице Катав-Ивановска пригрозили уголовным делом, если не оформит кредит
19.11.2021
Магнитогорца, расстрелявшего подростков трамвае, отправили в колонию
19.11.2021
ВТБ запускает новый вклад «Выгодное начало»
19.11.2021
Более 150 тысяч челябинцев в этом году оформили кредитные карты Сбербанка
19.11.2021
Полицейские Челябинска задержали серийного автовора
19.11.2021
Полицейские Магнитогорска спасли мужчину, который замерзал в кювете
ВТБ запускает новый вклад «Выгодное начало»
18.11.2021
ВТБ запускает переводы по QR-коду
16.11.2021
ВТБ: доля онлайн-заявок на автокредиты выросла на треть
12.11.2021
ВТБ: выдачи автокредитов на Южном Урале выросли на 37%
11.11.2021
ВТБ нарастил выдачу кредитов наличными на Южном Урале в полтора раза
Непривитые чиновники Челябинской области после 12 декабря будут отстранены от работы
19.11.2021
Сколько вакцинировано в вузах Челябинской области и будут ли отстранять от работы непривитых
18.11.2021
Введут ли QR-коды в вузах Челябинской области
18.11.2021
Перемены на Полигоне ТБО: новые мощности позволят увеличить долю переработки отходов
17.11.2021
Безопасности жителей Челябинска угрожает «черная дыра» на улице Свободы
16.11.2021