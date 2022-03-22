22.03.2022
ВТБ запускает серию вебинаров для поддержки предпринимателей
22.03.2022
В Челябинске идет подготовка к весеннему паводку
22.03.2022
Новый директор МегаФона на Южном Урале будет создавать новую историю успеха
22.03.2022
В Магнитогорске ограбили кондуктора трамвая
22.03.2022
Спортсменки мини-футбольного клуба «ЧелГУ» впервые за всю историю признаны одними из лучших в России
22.03.2022
С элементами акробатики: в Челябинске прошел уникальный фестиваль «Бесскальная депрессия»
ВТБ запускает серию вебинаров для поддержки предпринимателей
21.03.2022
ВТБ запускает новый вклад на три месяца
18.03.2022
ВТБ начинает продажу золотых слитков
17.03.2022
ВТБ расширил ипотеку с господдержкой на частные дома
17.03.2022
ВТБ начал выдачу кредитных карт «Мир»
Вечная память: ефрейтор из Уйского района погиб в спецоперации на Украине
21.03.2022
В спецоперации на Украине погиб 19-летний военнослужащий из Магнитогорска
21.03.2022
Челябинцы интересуются у губернатора, когда в регионе отменят масочный режим
21.03.2022
Челябинск – Луганск - Рубежное: собкор «Урал-пресс-информа» отправился в ЛНР на помощь родителям
20.03.2022
Челябинск встречает Крымскую весну
18.03.2022