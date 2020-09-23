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ВТБ запустил рекламную кампанию в поддержку цифровых услуг для предпринимателей

Экономика
Сегодня, 17:20
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ВТБ объявляет о старте федеральной рекламной кампании для малого и среднего бизнеса, направленной на продвижение комплекса цифровых услуг для предпринимателей.

В основу сюжета ТВ-ролика легла ранее заявленная креативная концепция «Команда ВТБ». На этот раз участником команды ВТБ стал Семен Слепаков − известный актер, автор-исполнитель песен, гитарист. Семен помогает предпринимателю запустить успешный бизнес, используя возможности цифровых продуктов ВТБ: бесплатно зарегистрировать бизнес, принимать платежи с помощью смартфона, вести бухгалтерию через мобильное приложение и решать другие задачи в диджитал-среде. Об этом сообщили агенству "Урал-пресс-информ" в пресс-службе ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае.

Сервис онлайн регистрации бизнеса (start.vtb.ru) позволяет на сайте банка легко, быстро и бесплатно зарегистрировать ООО или ИП без посещения ФНС и открыть расчетный счет с бесплатным годовым обслуживанием в рамках пакета услуг «На старте». Удобная цифровая бухгалтерия для ИП (cifra.app) – персональный бухгалтер в мобильном приложении, который полностью закрывает все потребности предпринимателей, связанные с расчетом, оплатой налогов и сдачей отчетности в ФНС и фонды. С помощью нового мобильного приложения «ВТБ Бизнес QR» (qr.vtb.ru) индивидуальные предприниматели, ООО и самозанятые ИП могут принимать платежи от своих покупателей и клиентов по QR-коду через СБП.

Одновременно с запуском рекламной кампании на ТВ в диджитал-каналах стартовала премьера авторской песни Семена Слепакова, посвященной всем предпринимателям, которые столкнулись с трудностями в период пандемии COVID-19.

«Сегодня цифровыми услугами ВТБ пользуется большое количество компаний и индивидуальных предпринимателей по всей стране. Мы продолжаем запускать современные технологичные продукты и улучшать сервисы в рамках экосистемы для малого и среднего бизнеса, ориентируясь на потребности клиентов. Рассчитываем, что наши решения помогут как начинающим предпринимателям, так и тем, кто давно развивает свое дело, управлять бизнесом и финансами просто и технологично», − прокомментировал заместитель президента − председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

Рекламная кампания запущена во всех охватных каналах коммуникаций − ТВ, интернет, радио, региональная наружная реклама и продлится до 25 октября.

Подробную информацию по цифровым продуктам и сервисам ВТБ можно получить на сайте delo.vtb.ru

 

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