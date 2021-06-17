Выбираем матрас от производителя: пружинный или беспружинный?

Качество сна влияет на качество жизни, поэтому спальное место должно быть удобным, правильным. Наша фабрика по производству товаров для сна Mr.Mattress подготовила для Вас статью о том, какие матрасы бывают, о плюсах и минусах моделей, и как выбрать «свою».

Начнем с того, что матрасы по своему составу можно разделить на два вида:

пружинные;

беспружинные.

Сейчас мы подробно поговорим о каждой из этих категорий.

Пружинные

Такие модели спального места можно разделить на два типа в зависимости от конструкции металлических пружин:

с зависимым блоком; с независимым блоком.

Сразу хочется отметить, что первый тип, который по-другому называется боннель, считается устаревшим. Наше производство не изготавливает продукцию с зависимыми пружинами из-за их недолговечности. Боннель быстро утрачивает поддерживающую функцию, провисает, деформируется, превращается в «гамак». Поэтому, говоря о пружинных матрасах, мы не рассматриваем боннель.

Независимый блок состоит из пружин, не связанных между собой общим каркасом, а каждый его элемент «упакован» в тканевый чехол. Таким образом, достигается хороший уровень анатомической поддержки, которая сохраняется на протяжении долгого времени использования.

Плюсы

распределение нагрузки от массы тела;

ровная спальная поверхность без волн;

увеличенная рекомендованная нагрузка на одно спальное место.

Минусы

на них нельзя прыгать;

есть ограничения по весовой нагрузке.

Беспружинные

При необходимости приобрести матрас недорого, то можно обратить внимание на модели из простых, но надежных материалов: пенополиуретан, кокосовая койра, латекс. Однако есть модели из качественных, экологичных и износостойких материалов, например, испанской пены различной плотности и с различными дополнительными эффектами (памяти, охлаждения, согревания).

Плюсы

большой выбор моделей с разными степенями жесткости;

хорошие ортопедические показатели;

повышенная выносливость;

нет выраженного деформации со временем;

подходят всем.

Минусы

Если смотреть на беспружинные матрасы из натуральных материалов высокого качества, то минус будет только один: цена.

Теперь вы сможете сделать свой выбор в сторону одного из видов матрасов. Производство Mr.Mattress занимается изготовлением матрасов и товаров для сна, поэтому у нас можно купить матрас – любую пружинную или беспружинную модель – с доставкой по всей России, в том числе в Челябинск.