Выбросы загрязняющих веществ на ЮУЖД сократились на 13,4% в 2022 году

В рамках реализации мероприятий по природоохранной деятельности на Южно-Уральской железной дороге в 2022 году выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников снизились на 13,4% по сравнению с показателями 2021 года. Также сокращены выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников на 2,5%. Выбросы в атмосферу от источников парниковых газов снижены на 1,1%.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, положительная динамика была достигнута за счет реконструкции и перевода котельных на альтернативные виды топлива, внедрения ресурсосберегающих технологий, модернизацией объектов производственного и коммунального назначения, экономии топливно-энергетических ресурсов.

Кроме сокращения негативного влияния на окружающую среду, природоохранные мероприятия включают в себя и проведение акций по сохранению и восстановлению объектов природы.

В прошлом году на Южно-уральской железной дороге проведены экологические акции: «Зеленая Весна», «Чистые берега», «Сад Победы», «Сад памяти», «Чистые игры», «Эко Дворик», «Посади Лес». Всего в акциях приняли участие около 16 тысяч железнодорожников. В 2022 году сотрудниками Южно-Уральской железной дороги высажено 139 тысяч саженцев деревьев в Челябинской, Курганской и Оренбургской областях.

Кроме того, при проведении весенних субботников убрано 73,3 тысячи квадратных метров городских территорий, не принадлежащих ОАО «РЖД. В ходе субботников ликвидировано 117 несанкционированных свалок, вывезено на муниципальные свалки 53,7 тонн отходов.

В 2022 году Южно-Уральская железная дорога присоединилась к региональному экологическому стандарту Челябинской области и получила специальный электронно-цифровой знак. Решение принято координационным советом при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии. Предприятия Южно-Уральской магистрали взяли на себя расширенные экологические обязательства.