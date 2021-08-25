ЮУЖД напомнила челябинским водителям правила пересечения железнодорожных переездов

На железнодорожном переезде 2 км Новый технический парк в Челябинске представители ЮУЖД провели профилактическое мероприятие для водителей автомобилей «Внимание, переезд!».

Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, в ходе мероприятия железнодорожники напомнили водителям о важности соблюдения правил дорожного движения и раздали памятки с правилами пересечения железнодорожных путей.

Проблема безопасности на железнодорожных переездах на Южно-Уральской магистрали остается актуальной. В январе – августе 2021 года дежурные по переездам зафиксировали более 200 нарушений водителями правил дорожного движения. На ЮУЖД в этот период произошло 12 столкновений автомобилей с железнодорожным подвижным составом, из них три случая – вне переезда. Во всех случаях водители нарушили правила дорожного движения.

Отметим, все участники дорожного движения обязаны руководствоваться правилом – железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении перед остальными видами наземного транспорта. Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать через переезд, если в пределах видимости приближается поезд или если образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде.

Южно-Уральская железная дорога призывает водителей автотранспорта проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при проезде через железнодорожные пути.