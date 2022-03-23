Южноуральцам напомнили, как потратить маткапитал на обучение детей

В отделении Пенсионного фонда России по Челябинской области рассказали, как направить средства материнского капитала на образование детей, кружки и секции. Для этого необходимо подать заявление о распоряжении сертификатом через портал «Госуслуги». Все необходимые документы, в том числе договор на оплату коммерческих образовательных услуг, будет запрошен у образовательной организации в рамках системы информационного обмена. Собирать их и подавать лично родителям не нужно, передаёт пресс-служба Отделения ПФР по региону.

В ведомстве напомнили, что оплачивать средствами материнского капитала можно не только обучение ребёнка, но и расходы на его содержание в детском саду. Потратить маткапитал можно и на оплату занятий в кружках и секциях, но при условии, что учреждение дополнительного образования, с которым заключён договор, находится на территории России.

Возможность покрыть расходы на обучение материнским капиталом возникает только тогда, когда ребёнку исполняется 3 года. Оплачивать образовательные услуги данными средствами можно до достижения ребёнком 25 лет (на дату начала обучения).