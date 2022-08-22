Южноуральцы в ближайшее время получат уведомления для уплаты имущественных налогов

Жители Челябинской области, владеющие квартирами, домами, гаражами, земельными участками и автотранспортными средствами, в ближайшее время начнут получать налоговые уведомления для уплаты имущественных налогов.

Как сообщает пресс-служба управления ФНС по Челябинской области, уже подготовлено 1,6 миллиона соответствующих уведомлений, из них почти половина будет направлена в Личные кабинеты налогоплательщиков.

Имущественные налоги и начисленный налоговыми органами НДФЛ за 2021 год необходимо будет оплатить до первого декабря 2022 года.

«Пользователи сервиса “Личный кабинет для физических лиц” получат налоговые уведомления только в электронной форме. На бумажном носителе по почте документы им отправлены не будут, - отметили в УФНС. - Исключение составляют случаи, когда

пользователи направили налоговикам уведомление о получении документа на бумаге».

Восстановить доступ к Личному кабинету можно с помощью:

- электронной почты. Для настройки такой возможности при входе в сервис необходимо указать свой номер телефона, подтверждённый адрес электронной почты, контрольное слово и сохранить изменения;

- посещения налогового органа. Для восстановления пароля можно обратиться в любую налоговую инспекцию, независимо от места жительства и постановки на учёт, с паспортом;

- учетной записи портала Госуслуг. Используя реквизиты доступа для авторизации в федеральной государственной системе «Единый портал государственных и

муниципальных услуг», пользователи могут войти в Личный кабинет без посещения налоговой инспекции.