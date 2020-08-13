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Южноуральские аграрии бросили все силы на заготовку кормов

Экономика
Сегодня, 10:24
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«Горячая» пора настала для аграриев Челябинской области. Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин поставил задачи перед руководителями хозяйств и органами управления АПК эффективно организовать уборку зерновых и зернобобовых культур.

Для обеспечения полного рациона животных аграриям необходимо заготовить не менее 30 центнеров кормовых единиц различных кормов на одну условную голову скота. Также необходимо обеспечить подготовку документов на получение субсидий, выплата которых состоится в сентябре-ноябре 2020 года.

По оперативным данным минсельхоза области, в 20 муниципальных районах (во всех, кроме Аргаяшского) началась уборка зерновых и зернобобовых культур, обмолочено 5% уборочной площади, собрано 76 тысяч тонн зерна. Урожайность зерновых на 2,4 центнера с гектара ниже прошлогодней и составляет 9,8 центнера с гектара. В июле в Челябинской области был объявлен режим ЧС по засухе, хозяйства начали убирать пока ранние посевы, а до начала массовой уборки зерновых и зернобобовых культур ещё минимум неделя.

«Количество зерен в колосе уже не добавится, но те, что есть, нальются, и зерно будет более выполненным. Положительно это повлияет и на пропашные культуры – кукурузу и подсолнечник, уборка которых позволит заготовить больше сочных кормов», - сообщил первый заместитель министра Александр Завалищин.

На сегодня по прогнозу районов урожай зерна составит 1,1 миллионов тонн.

Актуальной задачей, вплоть до октября, является заготовка кормов для сельскохозяйственных животных. Хорошо оценена работа по заготовке кормов в Варненском, Верхнеуральском, Агаповском, Аргаяшском, Увельском, Октябрьском районах. В районах, серьёзно пострадавших от засухи – Варненском и Агаповском, - тем не менее, заготовлено 21 и 14 центнеров кормовых единиц соответственно. На особый контроль министерства будет взята ситуация с заготовкой кормов в хозяйствах, в которых заготовлено меньше всего кормов. Такие хозяйства есть в Уйском, Троицком, Красноармейском, Кизильском и Карталинском районах.

Также в минсельхозе завершили сбор документов от муниципалитетов, подтверждающих ущерб от засухи. На этой неделе документы пройдут проверку и будут направлены в федеральный минсельхоз для проведения экспертизы. В случае принятия положительного решения о государственной поддержке пострадавших от засухи сельскохозяйственных товаропроизводителей региона, будет издано распоряжение правительства РФ.

Министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин подчеркнул, что в настоящее время поддержка аграриев региона оказывается в рамках государственной программы развития сельского хозяйства в виде выплаты субсидий. Эти средства будут использованы для успешного проведения уборочной кампании.

 

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