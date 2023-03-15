Южноуральские коровы стали давать больше молока

В Челябинской области увеличилась молочная продуктивность коров в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах. Она составила 1024 килограмма молока в среднем на буренку. Это на 11 процентов больше, чем за такой же период прошлого года.

По данным региональном минсельхоза, валовой объем производства молока в январе-феврале 2023 года составил 27,2 тысяч тонн, на 3,8% больше прошлогоднего показателя. Росту продуктивности в молочном животноводстве способствует большой запас качественных кормов и реализация инвестиционных проектов в отрасли. В прошлом году такие проекты реализовали СПК «Коелгинское» имени Шундеева (модернизированы два коровника на 150 голов каждый, построены два телятника в целом на 330 голов), ООО «Совхоз Акбашевский» (запущена первая очередь новой молочной фермы на 400 голов), ООО «Племзавод» (завершён первый этап строительства животноводческого комплекса: ферма на 320 коров с доильным молочным блоком на 72 места), ООО «Предуралье» (модернизация молочно-товарной фермы на 400 голов, строительство доильного молочного блока).

Эти предприятия получили государственную поддержку из областного бюджета на 249,6 миллиона рублей, что позволило им компенсировать 35% затрат на строительные работы.

На условиях софинансирования из областного и федерального бюджетов для животноводов предусмотрено еще два направления господдержки – стимулирующие и компенсирующие субсидии. Общий объём по ним 214,7 миллиона рублей. Кроме того, на поддержку животноводства из областного бюджета ежегодный объём субсидий составит 185 миллионов рублей, в том числе 20 миллионов – на приобретение племенного молодняка.