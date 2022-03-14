Южноуральские налогоплательщики могут получить электронную подпись в ФНС

Более 16 тысяч налогоплательщиков Челябинской области уже получили квалифицированную электронную подпись (КЭП) в инспекциях Федеральной налоговой службы региона.

Напомним, с начала 2022 года выпуск КЭП для юридических лиц (лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), индивидуальных предпринимателей и нотариусов возложен на ФНС.

«По состоянию на 14 марта 2022 года в точках выдачи Удостоверяющего центра ФНС России, расположенных в территориальных налоговых органах Челябинской области,

всего было выпущено более 16 тысяч сертификатов ключа проверки электронной подписи, из них за 2022 год - более 9,3 тысячи. При этом всего данную услугу получили восемь тысяч юридических лиц и 8,1 тысячи индивидуальных предпринимателей», - сообщает пресс-секретарь УФНС России по Челябинской области Юлия Бердникова.

КЭП является аналогом собственноручной подписи, имеет срок действия 15 месяцев и может применяться в рамках юридически значимого электронного документооборота, а также работать на всех электронных площадках и использоваться для сдачи отчетности и ведения хозяйственной деятельности в рамках Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Обратиться за выдачей КЭП в налоговый орган может лично руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, нотариус. Не допускается доверить получение

электронной подписи кому-либо иному.

Соответствующая государственная услуга предоставляется совершенно бесплатно. Выдача КЭП организована во всех территориальных налоговых органах Челябинской области.

Получить КЭП можно лично обратившись в налоговый орган (можно без предварительной записи), либо записавшись на прием с помощью сервиса «Запись на прием в инспекцию». Также можно получить сертификат КЭП у доверенных лиц ФНС России: ПАО «Сбербанк России», АО «Аналитический центр», банк ВТБ (ПАО).

Подготовить и направить заявление на выпуск квалифицированного сертификата ключа также можно через «Личный кабинет налогоплательщика». После успешного

завершения проверки данных в заявлении налогоплательщику поступит уведомление о необходимости личного визита в налоговый орган для выпуска и получения квалифицированного сертификата.

Также заявитель может до визита в налоговый орган заранее подготовить заявление на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи, пройти проверки корректности данных и подготовить пакет документов можно через операторов электронного документооборота: ООО «Такском», ООО «Компания «Тензор».

При обращении в налоговую службу при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, СНИЛС, ИНН, носитель ключевой информации (токен) форм-фактора USB Type-A для записи квалифицированного сертификата и ключа электронной подписи, сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России.

Более подробную информацию можно найти на специальной промостранице сайта ФНС России.