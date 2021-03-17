Челябинец пойдет под суд за смерть жены в пьяном ДТП

В Челябинске появился первый старый трамвай с валидаторами и без кондуктора

В Челябинске со снежными кучами решили бороться с помощью Навального

А ведь это БКАД: общественники проинформировали Котову о дорожных дефектах на Шаумяна

Южноуральских предпринимателей научили, как списать долги по программе льготного кредитования

Предпринимателям Челябинской области разъяснили, как можно списать задолженность по программе льготного кредитования под 2%

Минэкономразвития РФ выпустило памятку по завершению программы льготного кредитования ФОТ 2.0, запущенной в период пандемии и направленной на восстановление бизнеса.

Как пояснили в минэкономразвития региона, в памятке поясняются условия списания долга заемщика, сохранившего занятость, процедура определения объема списания, а также что делать в случае несогласия с решением банка.

Если на первое марта 2021 года на предприятии сохранилась занятость не менее 90% от численности на первое июня 2020 года, то кредит спишется полностью.

Если занятость сохранилась не менее чем на 80%, то спишется половина суммы кредита.

В ведомстве уточнили, суммы списанной задолженности по кредитному договору, включая начисленные проценты, не учитываются в составе доходов при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль организаций и УСН.

В феврале 2021 года правительство РФ утвердило новую годовую программу льготного программу кредитования. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Новая программа доступна только тем, кто в прошлом году брал льготный кредит под 2% возобновление деятельности и попал в новый перечень отраслей, которым оказывается поддержка (список меньше, чем был в прошлом году).

В программе «ФОТ 3.0» изменены условия. Кредит выдается в период с девятого марта по первое июля на год. Ставка составляет 3%.

В течение первых шести месяцев бизнес не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии начисления нужно погашать ежемесячно равными долями.