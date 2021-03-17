Южноуральских предпринимателей научили, как списать долги по программе льготного кредитования
Предпринимателям Челябинской области разъяснили, как можно списать задолженность по программе льготного кредитования под 2%
Минэкономразвития РФ выпустило памятку по завершению программы льготного кредитования ФОТ 2.0, запущенной в период пандемии и направленной на восстановление бизнеса.
Как пояснили в минэкономразвития региона, в памятке поясняются условия списания долга заемщика, сохранившего занятость, процедура определения объема списания, а также что делать в случае несогласия с решением банка.
Если на первое марта 2021 года на предприятии сохранилась занятость не менее 90% от численности на первое июня 2020 года, то кредит спишется полностью.
Если занятость сохранилась не менее чем на 80%, то спишется половина суммы кредита.
В ведомстве уточнили, суммы списанной задолженности по кредитному договору, включая начисленные проценты, не учитываются в составе доходов при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль организаций и УСН.
В феврале 2021 года правительство РФ утвердило новую годовую программу льготного программу кредитования. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Новая программа доступна только тем, кто в прошлом году брал льготный кредит под 2% возобновление деятельности и попал в новый перечень отраслей, которым оказывается поддержка (список меньше, чем был в прошлом году).
В программе «ФОТ 3.0» изменены условия. Кредит выдается в период с девятого марта по первое июля на год. Ставка составляет 3%.
В течение первых шести месяцев бизнес не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии начисления нужно погашать ежемесячно равными долями.